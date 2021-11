Le président du Bayern passe en mode contrôle des dégâts après une rencontre annuelle chaotique

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a finalement parlé de l’assemblée générale annuelle du club (kicker). Après avoir mis fin prématurément à la réunion, le président a ironiquement souligné l’importance des « échanges constructifs ». Cependant, déclarant que le club repensera et intensifiera la communication avec ses membres ainsi qu’en invitant directement les membres qui n’ont pas pu parler jeudi, Hainer a fait un pas dans la bonne direction.

Le Bayern a généralement ses camps de vacances d’hiver au Qatar malgré un nombre important de fans qui s’opposent avec véhémence au pays.

La question du Qatar est en eaux boueuses, il n’y a pas deux manières à ce sujet. Le monde du football s’est mêlé à une nation qui a de graves allégations de violations des droits de l’homme. Le sport a cependant poussé le pays vers des progrès positifs dans certains domaines qui ont été récemment explorés dans cet article. Le Bayern n’est qu’un petit morceau, mais un morceau qui ne peut être ignoré dans l’ensemble.

Comme l’ont dit les membres du conseil d’administration du Bayern et le président du club Hainer eux-mêmes, la communication et les échanges constructifs sont essentiels. Le faire taire et avoir des discussions en coulisses aident rarement dans de tels scénarios. Si le conseil d’administration n’était pas disposé à voter sur le sponsoring du Qatar, le moins qu’il aurait pu faire était de faire le point sur ses discussions avec le sponsor, la position du club sur les droits de l’homme dans lesdites négociations, etc. Mais appeler l’assemblée générale annuelle « pas le bon endroit » pour en discuter était risible.

Plus que le problème central, les membres du Bayern étaient contrariés par la manière dont le club menait ses activités et les chants retentissants «Hainer out» ont commencé après que le président a mis fin prématurément à la réunion. Trois membres n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer. Cependant, le président les a invités directement, « J’ai contacté les trois membres, qui n’avaient plus leur mot à dire, directement et les ai invités à parler », a déclaré Hainer. « Nous en tirerons des leçons, et il est clair que nous allons repenser et intensifier la communication avec nos membres. »

La volonté du président de repenser et d’accroître la communication avec les membres est un pas dans la bonne direction. Avec un peu de chance et ensemble en famille, le club pourra mettre fin à ce problème avec une rapidité significative et annuler l’idée de « tactique dilatoire » dont ils sont accusés.