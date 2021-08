Le président du Bellator met l’UFC au défi de se battre contre le champion poids plume 18-0 AJ McKee

in

AJ McKee de Bellator a plaidé pour être considéré comme le meilleur poids plume du monde.

L’Américain est passé à 18-0 ce week-end après avoir terminé Patricio Pitbull dans l’événement principal du Bellator 263 pour devenir le nouveau champion des promotions de 145 livres et le vainqueur du grand prix de 1 million de dollars (719 855 £).

.

McKee a dominé dans Bellator

McKee n’a encore que 26 ans et il s’est lancé dans la compétition de diverses manières.

Il a remporté ses trois derniers combats par soumission et il a sept victoires de cette façon, mais il a également six KO et cinq victoires par décision.

Bellator a longtemps été considéré comme le numéro deux de la promotion MMA dans le monde, l’UFC étant le numéro un évident.

Après la victoire de McKee, le président de Bellator, Scott Coker, a mis l’UFC au défi de mettre ses meilleurs poids plume, le champion Alexander Volkanovski ou Max Holloway, contre leurs meilleurs.

.

Le président de Ballator Coker pense que McKee pourrait battre n’importe qui

“Oui, je veux dire, j’aimerais voir (McKee) se battre contre d’autres personnes aussi, comme vous le feriez aussi, mais cela n’arrivera pas parce que ce n’est pas le modèle commercial de l’UFC de le faire.

«Mais vous me dites que ce gamin ne pouvait pas entrer là-bas et combattre qui que ce soit maintenant. Tout le monde sait qu’il peut le faire. Donc, s’ils veulent le faire, nous le ferons en une seconde », a déclaré Coker.

Le président de l’UFC, Dana White, n’a jamais montré beaucoup d’intérêt à se battre avec Bellator et a déjà déclaré qu’il ne les considérait pas du tout comme une compétition.

.

Dana White n’a jamais manifesté d’intérêt pour travailler avec Bellator

En 2020, il a déclaré à TSN : « Vraiment, si vous regardez Bellator, il n’y a pas grand chose à s’intéresser.

« Il y a de bien meilleures promotions partout dans le monde qui traitent en fait des talents émergents.

« Il y a beaucoup d’excellentes émissions à regarder partout dans le monde. Tout ce dont vous (les médias) parlez, c’est de deux, alors qu’il y a plein d’autres endroits. »

Les endroits auxquels White fait référence incluent des promotions comme ONE Championship en Asie, Cage Warriors et KSW en Europe et PFL aux États-Unis ont également fait des vagues.

.

McKee contre quelqu’un comme Holloway serait un spectacle à voir

Bien qu’il serait intéressant d’avoir un événement promotionnel croisé, de manière réaliste, White ne mordra probablement jamais.

Quel est l’avantage pour l’UFC si ses combattants perdent ? C’est tout à perdre et pas grand chose à gagner du point de vue de l’UFC, même s’il pourrait générer un taux d’achat décent à court terme.

Des talents comme Ben Askren et Michael Chandler ont récemment quitté Bellator avec plus ou moins de succès.

Ce dernier a échoué dans sa tentative de devenir champion des poids légers de l’UFC.