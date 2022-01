Le président du Chicago Teachers Union accuse le maire alors que les écoles restent fermées pour le quatrième jour

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, prend la parole lors d’un événement d’initiative scientifique à l’Université de Chicago à Chicago, Illinois, le 23 juillet 2020. (Kamil Krzaczynski/.)

Le président du Chicago Teachers Union a fustigé lundi le maire Lori Lightfoot comme étant « implacablement stupide » et a retardé les négociations entre les enseignants et les écoles publiques de Chicago alors que les élèves manquaient un quatrième jour de cours en raison d’un différend sur les mesures de sécurité de Covid-19.

Les écoles du district ont fermé pour un quatrième jour lundi après que le Chicago Teachers Union a voté la semaine dernière pour faire grève contre l’enseignement en personne et dispenser un enseignement à distance jusqu’à ce que des mesures de sécurité supplémentaires Covid-19 soient en place, y compris l’exigence que tous les élèves présentent un Test Covid avant de revenir à l’apprentissage en personne. Le district a choisi d’annuler à plusieurs reprises les cours, bloquant apparemment les enseignants des plateformes d’apprentissage en ligne au lieu de céder aux demandes du syndicat pour l’apprentissage à distance. Le district a accusé le syndicat d’avoir effectué un arrêt de travail illégal.

« Nous avons l’impression que nous sommes à un point où nous n’avons pas assez à la table pour pouvoir revenir vers les gens qui, franchement, ont beaucoup sacrifié à ce stade, et disent avec confiance: » C’est quelque chose qui peut nous aider à assurer notre sécurité », a déclaré lundi matin le président de la CTU, Jesse Sharkey. « Le maire est implacable, mais elle est implacablement stupide, elle est implacablement têtue. »

Sharkey a accusé le maire d’avoir retardé les négociations.

« Nous avons toujours dit qu’il y avait trois éléments à un règlement potentiel: la question de l’enseignement à distance, la question des tests généralisés et la question d’une métrique qui permettrait aux écoles individuelles de passer à distance en cas d’épidémie à l’école, » il a dit.

« Nous n’aimons pas les intimidateurs, nous n’aimons pas les tyrans », a ajouté Sharkey. «Nous n’allons pas être intimidés ou poussés dans un coin. C’est donc là où nous en sommes en ce moment.

Les commentaires de Sharkey sont intervenus un jour après que les écoles publiques de Chicago ont souligné leur engagement à conclure un accord avec le syndicat « dès que possible ».

Pourtant, Lightfoot a critiqué le syndicat dimanche matin lors d’une apparition sur Meet the Press de NBC.

« Fondamentalement, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est abandonner la science. Nous savons que l’endroit le plus sûr pour les enfants est l’apprentissage en personne dans les écoles », a déclaré Lightfoot. « Et nous avons dépensé des centaines de millions de dollars pour rendre nos écoles sûres. Ils sont en sécurité. Nous avons les données pour le démontrer. Nous devons faire en sorte que le syndicat des enseignants devienne réel et reprenne sérieusement l’apprentissage en personne.

Le district a déposé une plainte auprès du Conseil des relations de travail dans l’éducation de l’Illinois la semaine dernière, arguant que les actions du syndicat constituent un arrêt de travail illégal. Les dirigeants du district ont demandé un ordre de cesser et de s’abstenir et l’interdiction de futures grèves illégales.

Entre-temps, le syndicat a également déposé une plainte. La CTU fait valoir que les membres ont le droit de refuser des « affectations de travaux dangereux » et a accusé le district d’avoir provoqué un lock-out illégal en annulant les cours et en interdisant aux enseignants d’accéder aux plateformes d’enseignement à distance.

Malgré les inquiétudes du syndicat, la commissaire du département de la santé publique de Chicago, le Dr Allison Arwady, a rassuré les écoles sur le fait que le virus présente un risque minimal pour les enfants et que les fermetures d’écoles sont déraisonnables, d’autant plus que le district entreprend des plans pour étendre son programme de test Covid.

Les étudiants du district sont touchés par les conflits entre le district et le syndicat depuis des années ; le syndicat des enseignants a quitté son poste pour la dernière fois en 2012 et 2019 lorsque les pourparlers avec la ville ont échoué, selon l’Associated Press. Le point de vente note qu’il y a également eu un arrêt de travail d’une journée en 2016 en raison de pratiques de travail déloyales.

