Le président du Congrès de la jeunesse, Srinivas BV, interrogé par la police de Delhi pour “ distribution illégale de médicaments Covid ”

Le président du Congrès de la jeunesse, Srinivas BV, qui a aidé des personnes en détresse en raison de la pandémie de COVID-19, a été interrogé aujourd’hui par la Direction du crime de la police de Delhi au siège du Congrès de la jeunesse indienne. Srinivas a affirmé que la police voulait savoir comment son équipe aide les gens. «Ils voulaient connaître les détails de la façon dont nous aidons les gens. Nous avons répondu à toutes leurs questions », a déclaré Srinivas BV.

Il convient de noter que Srinivas BV a aidé les gens avec le soutien dont ils avaient besoin pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il aide les gens en aménageant des lits, des bouteilles d’oxygène, des médicaments, etc.

उनका जो फर्ज है वो अहल-ए-सियासत जाने,

हमारा काम मोहब्बत है, जहां तक ​​पहुंचे ।। # SOSIYC pic.twitter.com/gGmmanjkNQ – Srinivas BV (@srinivasiyc) 14 mai 2021

Alors que Srinivas a donné une tournure politique à l’interrogatoire, la police de Delhi a déclaré que l’interrogatoire était lié à la distribution illégale présumée de médicaments Covid.

La police de Delhi a déclaré qu’elle suivait les instructions du tribunal. Le porte-parole de la police de Delhi, Chinmoy Biswal, avait précédemment déclaré que la Haute Cour de Delhi avait ordonné à la police de Delhi de mener une enquête sur un bref déposé par le Dr Deepak Singh au sujet de politiciens impliqués dans la distribution illégale de médicaments Covid. “Conformément aux instructions de la Haute Cour Hon’ble, une enquête est en cours auprès de plusieurs personnes concernées”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Congrès, Randeep Singh Surjewala, a critiqué le gouvernement Modi en disant que la tentative d’empêcher les travailleurs du Congrès de la jeunesse indienne et Srinivas BV d’aider les patients montre le visage redouté du gouvernement Modi. «Nous n’aurons pas peur et notre esprit ne sera pas brisé par une action de vengeance aussi répugnante. Cela renforcera notre détermination à servir », a déclaré Surjewala.

मदद करने वाले @IYC के साथियों और युवा कांग्रेस अध्यक्ष @srinivasiyc को दिल्ली पुलिस भेज # COVID19India के मरीज़ों की मदद से रोकना मोदी सरकार का भयावह चेहरा है। ऐसी घृणित बदले की कार्यवाही से न हम डरेंगे, न हमारा जज़्बा टूटेगा। सेवा का संकल्प और दृढ़ होगा। हमारा बयान-: pic.twitter.com/5sbCaFMvz7 – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 14 mai 2021

Le porte-parole du BJP Delhi, Harish Khurana, a déclaré que l’allégation selon laquelle la branche criminelle agit sur les ordres du gouvernement Modi est sans fondement. Il a affirmé avoir même été interrogé par la police de Delhi à ce sujet.

मित्रों जिस प्रकार से कोर्ट द्वारा निर्देशित क्राइम ब्रांच की टीम उन लोगों के पास जा रही है जो लोग समाज के सेवा में लगे हुए थे, उसको यह कहना की यह @narendramodi और @AmitShah करवा रहे है बिल्कुल ग़लत है। मेरे पास भी क्राइम ब्रांच की टीम आयी थी @rssurjewala जी, राजनीति मत करो। pic.twitter.com/EBjS5axUIG – Harish Khurana (@HarishKhuranna) 14 mai 2021

Les noms donnés par le pétitionnaire Singh, président de la Fondation Hrudaya à but non lucratif, dans sa plainte à la police incluent Pandey, Srinivas ainsi que les députés du BJP Gautam Gambhir et Sujay Vikhe, la chef du Congrès Priyanka Gandhi Vadra et le député du Congrès Mukesh Sharma.

