Le président du conseil d’administration de SF licencié pour des tweets anti-asiatiques poursuit le district pour 27 millions de dollars ⋆ .

(Melpomenem / .)

Le membre du conseil scolaire de San Francisco qui a été déchu du titre de vice-président à la suite de réactions négatives sur les tweets anti-asiatiques poursuit le conseil, le district et la ville pour des millions de dollars de dommages-intérêts.

Alison Collins, qui a perdu ses affectations au comité et son titre de vice-présidente, soutient dans son procès que les accusés ont violé ses droits à la liberté d’expression et à une procédure régulière, et se sont livrés à «l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle». Collins poursuit 72 millions de dollars en dommages-intérêts généraux contre le district et cinq commissaires du conseil scolaire, et 3 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs contre les commissaires.

Ces cinq commissaires, sur sept au total, ont soutenu un vote de défiance à l’égard de Collins à la suite des rapports des médias sur un fil de tweet publié par Collins en novembre 2016. Dans le fil, Collins se plaignait du racisme anti-noir perçu dans la communauté américano-asiatique de San Francisco , alléguant que certains «utilisent la pensée suprémaciste blanche pour s’assimiler et« aller de l’avant ».»

«Pensent-ils qu’ils ne seront pas expulsés? profilé? battu? » Collins a écrit sur les Américains d’origine asiatique. «Être un n **** r de maison, c’est encore être un **** r. Vous êtes toujours considéré comme «l’aide». »

Collins a présenté ses excuses pour le fil le 20 mars, affirmant que certains des tweets avaient été «sortis de leur contexte». Dans le procès, Collins a critiqué la conduite du conseil scolaire ainsi que le maire de San Francisco, London Breed, qui a soutenu le vote de défiance.

«Les commentaires calomnieux imprudents, intentionnels et malveillants des accusés ont causé et continuent de causer un danger clair et présent, des préjudices et des blessures à Mme Collins, à son mari et à ses enfants», indique le procès. Le «faux récit et l’affirmation de Mme Collins implorant les Américains d’origine asiatique de résister à l’oppression en tant que« raciste »a généré cette hostilité, ces menaces et ces dommages continus et croissants à l’égard de Mme Collins [sic] réputation et menaçant son bien-être physique et celui de sa famille.

Les partisans de Collins se sont rassemblés devant le ministère de l’Éducation de San Francisco mercredi après le dépôt de la plainte.

La semaine dernière, Collins a déclaré à National Review qu’elle ne «commenterait pas les publications d’il y a cinq ans sur les réseaux sociaux», mais qu’elle «avait le cœur brisé de voir l’escalade de la violence contre mes frères, sœurs et frères et sœurs d’origine asiatique et américaine».

Le district scolaire de la ville a suscité une controverse nationale sur son refus de rouvrir les écoles pour l’apprentissage en personne tout au long de l’année scolaire en cours. Le plan actuel empêchera probablement la plupart des élèves de retourner à l’école jusqu’à l’automne, a rapporté le New York Times.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.