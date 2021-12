Le président du conseil médical de Californie tweete une rencontre «terrifiante» avec un groupe anti-vaccin

Le département de police de Walnut Creek, situé dans la région de la baie de Californie, enquête sur un incident récent impliquant plusieurs membres d’un groupe anti-vaccin qui « ont suivi et confronté » la présidente du conseil médical de Californie, Kristina D. Lawson, selon le New York Times. .

« Lundi, j’ai été suivi et confronté à un groupe qui colporte de la désinformation médicale, fait la promotion de faux traitements au COVID-19 et fait l’objet d’une enquête par le Congrès pour avoir volé des millions de dollars aux consommateurs. Ce fut une expérience terrifiante », a écrit Lawson sur Twitter.

Le groupe a propagé des allégations trompeuses sur le virus COVID-19, dont l’hydroxychloroquine était un traitement efficace et les masques n’ont pas diminué la propagation du virus, selon le Times.

Lawson a remarqué pour la première fois que quelqu’un survolait sa maison et qu’un SUV de location suspect s’était garé devant sa maison lundi matin dernier, mais « ce soir-là, lorsque j’ai quitté l’immeuble de bureaux et suis entré dans le parking, quatre hommes ont sauté du [same] SUV avec des caméras et du matériel d’enregistrement et m’a confronté alors que j’essayais de monter dans ma voiture pour rentrer chez moi », se souvient Lawson.

Médecin touchant et vérifiant une patiente asiatique âgée ou âgée portant un masque facial à l’hôpital pour protéger l’infection et tuer le nouveau coronavirus (2019-nCoV)

Ils se sont identifiés comme faisant partie des America’s Frontline Doctors, portant les logos de leur groupe sur leurs vestes avec des microphones, disant aux forces de l’ordre qu’ils ne voulaient l’interviewer que pour une prochaine vidéo qu’ils produisaient, mais Lawson a catégoriquement déclaré que le groupe ne l’avait jamais contactée pour une interview.

« Au lieu de cela, ils m’ont tendu une embuscade dans un parking sombre alors qu’ils pensaient que je serais seule », a-t-elle déclaré.

« En tant que mère, je me sentais profondément violée et effrayée pour mes enfants dans notre propre maison – et je craignais pour ma propre sécurité personnelle en tant que femme entourée d’hommes étranges dans un parking sombre. »

Des manifestants contre le mandat anti-vaccin se rassemblent devant les portes du garage du district scolaire unifié de Los Angeles, siège de LAUSD à Los Angeles. Près de 500 employés du district scolaire unifié de Los Angeles ont été licenciés cette semaine. (AP Photo/Damian Dovarganes, dossier) (AP)

Le département de police enquête sur un homme qui a appelé le département plus tôt dans la journée et qui a prétendu être un « détective d’État » de Géorgie qui « effectuait une surveillance » et qui est « probablement impliqué » dans la rencontre.

Le lieutenant Holley Connors, porte-parole du département de police de Walnut Creek, a confirmé : « Pour le moment, il n’y a aucune preuve d’un crime, mais le département de police de Walnut Creek continuera de suivre l’incident. »