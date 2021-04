Le président du Deportivo estime que Fuenlabrada aurait dû abandonner

29/04/2021 à 19:25 CEST

Antonio Couceiro, qui préside le Deportivo depuis février, Il pensait que Fuenlabrada n’aurait pas dû concourir cette saison dans le football professionnel après avoir voyagé l’année dernière en Galice le dernier jour avec une épidémie de covid-19 qui a conduit au report du match avec l’équipe bleue et blanche, qui est tombée.

Le président, lors d’une réunion avec l’Association des journalistes de Galice, a estimé que l’équipe de Madrid “n’avait pas” dû garder sa place et a affirmé que “en fait” la Fédération royale espagnole de football “l’a abaissée”, bien que plus tard “LaLiga et le CSD l’a gardé. ”

Couceiro, qui n’était pas alors président du Deportivo, a regretté qu’une deuxième division de 24 équipes n’ait pas été appliquée comme “solution”., ce que souhaitaient Deportivo, Numancia, également tombé le dernier jour, et la Fédération.

Deportivo a fait appel de la décision de la cour d’instruction numéro six de La Corogne de le laisser hors de l’affaire, dans laquelle il a été personnifié comme blessé, après avoir admis un appel de LaLiga.