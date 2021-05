Le président du GOP de Chicago déclare que la maire Lori Lightfoot utilise une politique de presse “ raciste ” pour masquer les échecs

La mairesse d’extrême gauche de Chicago, Lori Lightfoot, a publié mercredi une lettre de deux pages exposant ses raisons pour refuser d’accorder des interviews à des journalistes qui ne sont pas des minorités. Elle a affirmé qu’il y avait une «blancheur et une masculinité écrasantes dans les médias de Chicago, les comités de rédaction, le corps de la presse politique, et oui, le corps de presse de l’hôtel de ville en particulier», ce qui signifie qu’elle assumera le rôle d’enseigner aux Blancs sur les «préjugés implicites». en les bloquant.

Le président du parti républicain de Chicago, Steve Boulton, a déclaré au Federalist: «Il est troublant que Lightfoot choisisse les questions raciales comme moyen de se distraire de ses politiques défaillantes, compte tenu de la violence récente dont la ville a souffert.

Chicago a récemment connu une forte augmentation de la criminalité. Plus de 760 habitants de Chicago ont été tués en 2020, marquant l’une des pires années de violence des deux dernières décennies. Au cours du seul premier trimestre de 2021, Chicago a enregistré le plus de meurtres depuis 2017, avec 131 meurtres, selon le Chicago Tribune. L’augmentation des homicides était de 55% de plus en 2020 qu’en 2019. Comme cité par le bureau du médecin légiste du comté de Cook, les victimes noires représentaient 78% des victimes d’armes à feu.

L’été dernier, Lightfoot a insisté sur le fait qu’il était inutile, voire sexiste, pour le président de l’époque, Donald Trump, de convoquer des agents fédéraux au milieu des émeutes et des pillages de Black Lives Matter. Les agents sont finalement venus dans l’Illinois après que Lightfoot ait accepté l’offre de Trump. Elle a fait la une des journaux après avoir ordonné de manière controversée à 140 policiers de protéger sa maison pendant que BLM terrorisait la ville.

«Le président mène une campagne depuis un certain temps contre les maires démocrates à travers le pays», a déclaré Lightfoot. «Que ce soit moi, que ce soit Keisha Lance Bottoms à Atlanta, que ce soit Muriel Bowser à Washington, DC, que ce soit Jenny Durkan à Seattle – voyez-vous un thème commun ici?»

Le président du GOP a déclaré que Lightfoot «n’a rien fait pour essayer d’arrêter les émeutes».

«Elle aurait pu appeler la Garde nationale, elle ne l’a pas fait», a déclaré Boulton. «Elle les a gardés logés, elle ne les a pas mis à la rue. Elle a menotté la police pour faire face aux émeutiers et aux [Chicago Loop] a été essentiellement pillé deux fois. C’était un sac et elle a tout simplement laissé tomber parce qu’elle ne voulait pas empêcher BLM de marcher.

Boulton a décrit la nouvelle politique de Lightfoot envers la presse comme «guérir le racisme par le racisme».

«Elle se cache derrière la question de la course parce qu’elle sent qu’elle ira à sa base. Elle sera soutenue par sa base à un moment où elle subit beaucoup de pression de la part de plusieurs quarts », a-t-il déclaré. «En raison de l’économie et de la violence en cours à Chicago, nous sommes sur un autre rythme de totaux horribles de meurtres et de violence. Ça ne s’arrête pas et elle est maire. Alors, elle doit dévier.

Lightfoot doit être réélu en 2023 après avoir pris ses fonctions en 2019. Chicago n’a pas de limite de mandat et aucun autre candidat ne s’est déclaré jusqu’à présent. Le président du Parti républicain a déclaré que les habitants de Chicago avaient assisté à ses événements et exprimé leur mécontentement face à la nature de plus en plus d’extrême gauche des démocrates. Il n’y a pas eu de maire républicain dans la ville depuis 1931, lorsque William H. Thompson a été évincé par Anton Cermak.

“Nous jouons nos cartes près de notre gilet”, a déclaré Boulton en ce qui concerne s’il y a des candidats que le GOP espère présenter contre le maire démocrate. «Nous allons entamer une conversation sur la modification substantielle de toute la structure du pouvoir de Chicago.»