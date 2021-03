Le président du GOP du Michigan appelle le gouverneur Whitmer une sorcière et plaisante sur l’assassinat ⋆ .

Tout cela est tellement horrible, en particulier pour ceux d’entre nous qui, depuis un an maintenant, nous sommes émerveillés par les femmes merveilleuses qui dirigent le Michigan. Nous avons regardé tellement d’entretiens avec le gouverneur Whitmer tenant tête à Donald Trump (il a toujours détesté les femmes fortes, et il a particulièrement détesté être montré par une femme séduisante et forte), ainsi que des interviews du procureur général du Michigan, Dana Nessal, qui a géré les restrictions COVID avec un tel aplomb, et la secrétaire d’État Jocelyn Benson qui n’a pas reculé face à un litige incessant sur les résultats des élections du Michigan. Quel exemple pour nos filles et notre nation.

Et le gouverneur Whitmer avait déjà mis sa vie en jeu pour son état. Nous avons appris bien après coup que le complot visant à la kidnapper était bien plus avancé et était trop près de réussir qu’on ne l’avait jamais signalé à l’époque. Et pourtant, laissez le président du Michigan GOP, Ron Weiser, utiliser une rhétorique si violente, une rhétorique qu’il sait être dangereuse dans ce climat actuel! Et rendez-le sexiste!

De Crooks and Liars:

Le chef du Michigan GOP a été critiqué Vendredi pour avoir appelé trois femmes dirigeantes démocrates «sorcières» à être brûlées «sur le bûcher» et pour avoir mentionné «assass * nation» comme option pour évincer deux membres du Congrès républicains qui ont voté pour destituer l’ancien président Donald Trump.

La rhétorique du président du GOP de l’État, Ron Weiser, qui a été filmée cette semaine, a été réprimandée par les démocrates du Michigan comme étant «sexiste» et «dangereuse» et a conduit les membres du conseil d’administration de l’Université du Michigan à demander sa démission du conseil d’administration.

Weiser a tweeté vendredi soir qu’il « Aurait dû choisir [his] des mots plus attentivement »lors de son entretien jeudi avec les membres de son parti, mais a déclaré que ses déclarations avaient été prises hors de leur contexte et que« quiconque me connaît comprend que je ne préconiserai jamais la violence.»Le président, qui a déclaré qu’il ne démissionnerait pas du Conseil des régents, a indiqué qu’il s’était entretenu avec les deux représentants républicains qu’il avait indirectement mentionnés. Il n’a pas abordé directement la critique de la formulation des «sorcières».

NON, ils n’ont PAS été sortis de leur contexte. «Sortir de son contexte» est une situation où vous avez dit quelque chose qui semble terrible, mais à la lumière du contexte, ce qui a été dit n’est pas terrible. Ce que Weiser a dit n’a pas été sorti de son contexte! Et il ressemble certainement à un homme qui prône la violence, «les brûle sur le bûcher», et assassiner * des nations nous semble vraiment terriblement violent.

Juste tellement inexcusable! Et pourtant, nous parions qu’il est un partisan de Trump (bien sûr, il l’est), et parions donc qu’il ne perd pas son emploi. Il peut obtenir une promotion. C’est le genre de discours «réel» que les MAGA adorent.

Le président du Parti républicain du Michigan, Ron Weiser, a qualifié les principaux responsables démocrates de l’État – Gretchen Whitmer, Dana Nessel et Jocelyn Benson – de «sorcières» et a fait référence à «l’assassinat» lors d’une réunion du club GOP cette semaine. https://t.co/UA6zknQmE1 – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 26 mars 2021

