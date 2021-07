Le président du jury du Festival de Cannes, Spike Lee, parle de Netflix, George Floyd, Knicks et plus (regarder) .

Spike Lee s’exprime lors d’une conférence de presse au Festival de Cannes EPA/.

*Spike Lee, le premier président noir du jury du Festival de Cannes, s’est adressé aux journalistes mardi après-midi dans le sud de la France, abordant des sujets tels que Netflix, George Floyd, ses bien-aimés New York Knicks et plus encore.

En tant que président du jury, Lee dirigera les neuf artistes d’artistes et acteurs chargés de voter pour la prestigieuse Palme d’Or, ou premier prix du jury.

Chaz Ebert, veuve de critique de cinéma Roger Ebert, a rappelé lors de la conférence de presse comment son défunt mari était contrarié par le fait que « Do the Right Thing » de Lee n’ait pas remporté le premier prix du jury en 1989.

“Je veux que vous sachiez que j’ai une place très spéciale dans mon cœur pour Roger, et vous le savez”, a déclaré Lee. “Ce n’était pas une décision populaire ce qu’il ressentait à propos du film. Beaucoup de gens ont estimé que, en particulier la presse américaine, a dit cela [would] déclencher des émeutes raciales dans toute l’Amérique.

“Il y a quelques semaines, c’était le 32e anniversaire du film”, a poursuivi Lee. “Je l’ai écrit en 1988. Quand tu vois frère Eric Garner, quand on voit le roi George Floyd assassiné, lynché. Je pense à Radio Raheem. Et vous pensez et espérez que 30 ans plus tard, les Noirs cesseraient d’être traqués comme des animaux. Donc, je suis heureux d’être ici, cependant.

Lee a également déclaré lors de la conférence de presse : « Cannes est le plus grand festival de cinéma au monde. Ne manquez pas de respect aux autres festivals de cinéma. Le cinéaste participe à l’événement depuis 1986, lorsque son premier film « She’s Gotta Have It » a fait ses débuts au festival. “L’un de mes Cannes les plus mémorables n’avait rien à voir avec le cinéma”, a déclaré Lee. « C’était dans les années 1990, quand les Knicks de New York étaient bons. Nous étions en finale NBA. J’ai pris l’avion de Nice à New York pour un match et je suis revenu. Il a pris un coup. “Les Knicks ont perdu ce match.”

Interrogé sur Netflix, qui a été interdit de participer à la compétition parce que ses films ne passent pas dans les salles de cinéma françaises, Lee a défendu la plateforme de streaming. Son dernier film “Da 5 Bloods” a été présenté en première sur Netflix l’année dernière.

“Les plates-formes de cinéma et de projection peuvent coexister”, a déclaré Lee. « À un moment donné, on pensait que la télévision allait tuer le cinéma. Ce truc n’est pas nouveau. C’est tout cycle. Et il est bien documenté que ‘She’s Gotta Have It’, lorsqu’il est apparu dans des festivals de cinéma, a été une rampe de lancement pour ma carrière.

Regardez la conférence de presse de Lee au Festival de Cannes ci-dessous :

se