Le président du National Trust, Tim Parker, démissionne après la rébellion contre le programme «réveillé» d’une organisation caritative UK | Nouvelles

La décision a été annoncée un jour après qu’un groupe de membres aurait prévu de le chasser lors de la réunion annuelle de cette année. Selon The Telegraph, les membres de l’organisme de bienfaisance, les députés et les ministres se sont inquiétés du Trust après un rapport publié en septembre dernier. Le rapport parlait des liens entre les propriétés du Trust, y compris la maison de Winston Churchill, et l’histoire coloniale et esclavagiste du Royaume-Uni.

La motion des rebelles à l’assemblée générale annuelle de cette année aurait été soutenue par plus de 50 membres, selon les rapports.

La motion n’a pas encore été soumise mais le Telegraph a rapporté qu’elle se lit comme suit: “Les membres n’ont aucune confiance en Tim Parker en tant que président du National Trust et lui demande de présenter sa démission.”

Il a ajouté: «C’est la tâche d’un président de voir une organisation traverser une crise.

«La pandémie a présenté au National Trust de graves défis, et les relever tout en garantissant le bien-être futur de l’organisme de bienfaisance aurait dû être la priorité absolue.

«Au lieu de cela, le National Trust a fait l’objet de débats au Parlement et d’une enquête de la Charity Commission, qui a constaté que l’organisme de bienfaisance avait publié un rapport qui avait généré des opinions fortement partagées et partagées sans gérer pleinement les risques pour la réputation de l’organisme de bienfaisance.

“Le directeur général a admis que le moment choisi pour la publication du” Rapport provisoire sur les liens entre le colonialisme et les propriétés maintenant sous la garde du National Trust, y compris les liens avec l’esclavage historique “était” une erreur “.”

La motion indiquait également que le moral des membres de l’organisme de bienfaisance était «à son plus bas niveau».

On y lisait: «La direction du National Trust a souvent été en décalage avec ses membres et sympathisants au cours des dernières années.

«Des controverses inutiles ont menacé de saper le simple devoir de l’organisme de bienfaisance de promouvoir la jouissance publique des bâtiments, des lieux et des biens mobiliers sous sa protection.

«En conséquence, le moral des bénévoles et des membres est au plus bas et le National Trust a souffert, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation.

“Le National Trust doit regagner la confiance de la nation et aura besoin d’un nouveau leadership pour y parvenir.”

En novembre, M. Parker a déclaré aux membres du Trust qu’il espérait qu’ils reconnaissent “qu’en aucun cas le Trust n’est devenu une organisation politique qui a été reprise par un groupe de personnes réveillées ou quoi que ce soit de cette nature”.

Le député conservateur Sir John Hayes, du Groupe parlementaire de bon sens et membre du National Trust, a déclaré au Mail: “Le National Trust a malheureusement perdu de vue son objectif. Il est préoccupé par les préjugés d’une minorité réveillée.”

Le rapport de l’année dernière du Trust a suscité de nombreuses critiques et a amené la Charity Commission à ouvrir une «affaire de conformité réglementaire».

À l’époque, le ministre du Patrimoine avait déclaré que le rapport était «malheureux» et que la Fiducie devrait revenir à ses «fonctions essentielles».

Dans un communiqué, le Trust a déclaré qu’il était «sincèrement reconnaissant pour le service que Tim a rendu au cours de son mandat de sept ans, en particulier au cours de l’année écoulée lorsqu’il a soutenu le Trust lors de notre réponse à la crise des coronavirus.

«Il a supervisé un important programme d’épargne pour soutenir l’organisation pendant la pandémie et au-delà.»