Le président du New Yorkshire, Lord Patel, promet un «changement urgent» au club après avoir réglé un cas d’emploi avec Azeem Rafiq et lui a présenté ses excuses pour leur gestion des allégations de racisme et d’intimidation

Le Yorkshire a réglé son dossier d’emploi avec Azeem Rafiq et lui a présenté ses excuses pour sa gestion des allégations de racisme et d’intimidation qu’il a formulées à son encontre.

Rafiq a déposé une plainte contre Yorkshire en décembre dernier pour discrimination directe et harcèlement en raison de la race, après que le club eut lancé sa propre enquête sur les allégations qu’il avait formulées pour la première fois à l’été 2020.

Rafiq a été victime d’abus raciaux pendant son séjour dans le Yorkshire

La gestion par le comté de cette enquête a été largement critiquée, à la fois dans le sport et par les politiciens, et a également conduit des sponsors à déserter le club et le England and Wales Cricket Board la semaine dernière suspendant le droit du Yorkshire d’organiser des matchs internationaux à Headingley.

Le président du Yorkshire, Roger Hutton, a démissionné vendredi au milieu de la crise et son successeur, Lord Patel, a déclaré lundi qu’il avait longuement parlé à Rafiq ces derniers jours.

Il a confirmé que l’affaire de l’emploi était désormais réglée, sans aucune restriction sur ce que Rafiq pouvait en dire.

Patel a déclaré dans un communiqué qu’il était impatient de « conduire le changement nécessaire »

«Je remercie Azeem pour sa bravoure à s’exprimer. Azeem est un lanceur d’alerte et devrait être félicité en tant que tel », a déclaré Patel lors d’une conférence de presse.

« Il n’aurait jamais dû subir cela et je voudrais lui présenter mes excuses. Nous sommes désolés pour ce que vous et votre famille avez vécu et pour la façon dont nous avons géré cela.

Patel a déclaré que lui et Rafiq avaient parlé pendant plus de six heures depuis la nomination du premier et a ajouté : « C’était difficile. C’était en fait assez triste. C’était dur pour moi, c’était incroyablement dur pour lui.

« Vous avez pensé : « Pourquoi ferions-nous cela à n’importe quel être humain ? » »

Les accusations de Rafiq ont finalement vu l’ancien président du Yorkshire démissionner

Rafiq a publié une déclaration après la conférence de presse de Patel remerciant le nouveau président du Yorkshire pour son offre sur la réclamation.

Il a déclaré que Patel avait pris « un bon départ » au cours de ses 72 premières heures, mais a réitéré son appel au directeur général Mark Arthur et au directeur du cricket Martyn Moxon à démissionner.

« Ils ont toujours échoué à assumer la responsabilité de ce qui s’est passé sous leur surveillance et doivent partir », a déclaré Rafiq.

« Je les exhorte à faire ce qu’il faut et à démissionner pour laisser la place à ceux qui feront ce qui est nécessaire pour l’avenir du club. »

Rafiq a quitté le Pakistan pour l’Angleterre alors qu’il était jeune

Les critiques du comté se sont intensifiées la semaine dernière lorsqu’il a été signalé qu’un coéquipier avait utilisé à plusieurs reprises des insultes désobligeantes envers Rafiq lors de son deuxième séjour dans le Yorkshire entre 2016 et 2018, mais l’allégation n’a pas été confirmée dans l’enquête du Yorkshire au motif que c’était dans le contexte de plaisanteries amicales entre les deux.

Patel a déclaré en référence à cette conclusion : « Permettez-moi d’être clair dès le départ – le racisme, ou toute forme de discrimination, n’est pas une plaisanterie. Ce n’est tout simplement pas acceptable.

Il a déclaré qu’il avait été nommé pour établir « si ce club est institutionnellement raciste, et comment nous pouvons y remédier ».