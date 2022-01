Le président du Parlement européen David Sassoli est décédé à 65 ans

WASHINGTON — Le président du Parlement européen David Sassoli est décédé dans un hôpital en Italie, a déclaré mardi son porte-parole dans un tweet.

Aucun détail n’a été fourni dans le tweet du porte-parole Roberto Cuillo au-delà de la mort de Sassoli à 01h15 mardi à Aviano, une ville du nord-est de l’Italie.

UN DIPLOMAT POLONAISE LICENCIÉ APRÈS AVOIR APPELÉ LA LOI SUR L’HOLOCAUSTE DE « STUPIDE »

Sassoli était hospitalisé depuis le 26 décembre en raison d’un fonctionnement anormal de son système immunitaire, a déclaré Cuillo dans un communiqué publié la veille du décès de Sassoli.

« Cette hospitalisation était nécessaire en raison d’une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire », indique le communiqué de Cuillo.

Le président du Parlement européen David Sassoli s’exprime avant la cérémonie de signature des priorités législatives de l’UE pour 2022 en marge d’un sommet de l’UE à Bruxelles, le 16 décembre 2021. Sassoli est décédé dans un hôpital en Italie, a déclaré mardi son porte-parole dans un tweet , 11 janvier 2022. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, Piscine, Fichier) (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, Piscine, Fichier)

Sassoli, 65 ans, a été élu pour la première fois au Parlement européen en 2009. Il a remporté un autre mandat en 2014 et a été vice-président du Parlement. Il avait décidé de ne pas se présenter aux élections lorsque les législateurs ont voté pour nommer leur nouveau président plus tard ce mois-ci.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Parlement européen, dont le siège est à Strasbourg, en France, représente les 450 millions de citoyens de l’Union européenne et se définit comme « le cœur de la démocratie européenne ». C’est l’une des sept branches de l’UE et compte plus de 700 membres directement élus par ses pays membres.