Le président du PSG évoque l’avenir de Mbappe

Sisodia a déclaré que la police de Delhi a perquisitionné la maison et le bureau de Kejriwal et que le CM a été qualifié de terroriste. Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a dénoncé aujourd’hui le BJP et le Premier ministre Narendra Modi, affirmant qu’ils craignaient le “CM le plus populaire d’Inde”, Arvind […] More