Le président du PSG réprimande Mbappe lors du dévoilement de Messi; Ronaldinho intervient

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a insisté sur le fait que Kylian Mbappe ne peut avoir “aucune excuse” pour engager son avenir dans le club après avoir signé Lionel Messi, tandis que Ronaldinho a pesé sur le mouvement à succès.

Le séjour de Messi au Camp Nou a pris fin après 21 ans après que les problèmes financiers du club aient été mis à nu. L’icône va jouer son football avec le PSG la saison prochaine et au-delà après avoir écrit un contrat de deux ans avec une option pour 12 mois supplémentaires.

“Je suis très heureux. Vous connaissez tous ma sortie de Barcelone et cela a été un moment très difficile après tant d’années. C’était un changement difficile après si longtemps”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Parc des Princes de la capitale française.

« Mais au moment où je suis arrivé ici, je me suis senti très heureux et je veux vraiment commencer les séances d’entraînement, je veux que ce soit rapide.

« Ma seule volonté maintenant est de commencer les séances d’entraînement. Je veux travailler avec le staff et les coéquipiers et commencer ce nouveau moment de ma vie.

« J’ai cette volonté de jouer, je suis vraiment impatient. Je veux toujours gagner, comme je l’ai fait au premier moment de ma carrière.

«Je sens que ce club est prêt à se battre pour tous les trophées. C’est mon objectif, je veux continuer à grandir et à gagner des titres et c’est pourquoi je suis venu dans ce club. J’espère vraiment que nous pourrons y arriver.

Messi admet qu’il a envisagé la perspective de devoir affronter Barcelone si PSG sont tirés contre eux en Ligue des champions.

“Barcelone est ma maison, j’y suis depuis que je suis enfant et j’y ai vécu tellement de choses”, a déclaré l’international argentin.

« Je ne sais pas si nous allons nous affronter – ce serait très bien de retourner à Barcelone. Ce sera très étrange de jouer à domicile à Barcelone avec un autre maillot, mais cela peut arriver et nous verrons. »

Messi a également réitéré son désir de réussir avec son nouveau club. J’aime gagner, je veux avoir des objectifs importants. Je sais que mes objectifs et les objectifs du PSG sont les mêmes et je veux être de plus en plus grand”, a-t-il ajouté.

« Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est que j’ai la même volonté et le même enthousiasme que lorsque j’étais enfant. Je me sens toujours comme ce gamin. Je ferai de mon mieux pour atteindre ces objectifs.

Mbappe n’a “aucune excuse” pour l’avenir du PSG

Al-Khelaifi estime que l’arrivée de Messi sera décisive pour garder l’attaquant français de 22 ans Kylian Mbappe, dont le contrat expire l’année prochaine.

“Il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde donc il n’y a plus d’excuse pour lui maintenant, il ne peut rien faire d’autre que de rester”, a ajouté le président, qui a défendu les dépenses du club.

“Ce que vous, en tant que média, devez vous concentrer, ce n’est pas seulement le côté négatif, mais le côté positif qu’il apportera au club. Nous avons vérifié auprès de notre personnel financier et savions que nous pouvions le signer.

« À travers tout cela, nous examinons le fair-play financier et nous respecterons toujours les réglementations du fair-play financier. »

L’ancienne légende du PSG et de Barcelone, Ronaldinho, a donné son avis sur la décision de Messi sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a également joué pour les deux clubs, mais dans l’ordre inverse de celui de Messi.

“C’est une grande joie d’avoir joué dans ces deux clubs et de voir maintenant mon ami porter ce maillot, qu’il y ait beaucoup de moments de joie Leo !!!” a déclaré Ronaldinho sur Twitter.

“Je suis également très heureux avec mon partenaire Sergio Ramos dans l’équipe et un super casting, je sens Champions hein hahaha.”

