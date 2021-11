Le président du RNC s’excuse auprès des membres du comité pour une mauvaise communication sur la nouvelle initiative de fierté gaie

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a envoyé des excuses par courrier électronique lundi soir aux 168 membres du comité du GOP, reconnaissant qu’elle aurait pu faire un meilleur travail en communiquant une nouvelle initiative pour recruter des électeurs homosexuels qui ont bouleversé certains membres de la base évangélique chrétienne du parti.

L’e-mail de McDaniel a été envoyé quelques heures après qu’elle a tenté de réprimer une rébellion dans ses rangs, tenant une conférence téléphonique avec des membres du RNC qui ont livré des points de discussion soutenant la nouvelle coalition GOP Pride mais refusant de répondre aux questions. Elle a blâmé le risque que les membres des médias d’information aient pu composer l’appel pour avoir sauté une séance de questions-réponses.

« Je m’excuse de ne pas avoir répondu aux questions – nous étions au courant de membres de la presse qui ont reçu les informations de connexion et n’ont pas pensé que cela était approprié », a-t-elle écrit. « Si vous avez des questions de suivi, faites-le moi savoir et je vous appellerai.

« En outre, je tiens à réitérer que nous aurions dû faire un meilleur travail pour vous communiquer ces informations à l’avance et je m’excuse pour les problèmes que cela a pu vous causer. Je ne veux jamais vous mettre dans une position où vous n’avez pas tous les faits, et je suis désolé que ce soit arrivé dans cette situation. Nous ferons mieux, je le promets.

Vous pouvez lire l’e-mail complet ici :

Les points de discussion de McDaniel prononcés lors de l’appel visaient à apaiser les évangéliques en disant que le nouveau projet d’électeur gay n’avait embauché qu’un seul membre du personnel tandis que son projet de sensibilisation pour les électeurs confessionnels en avait trois. « Nous avons des plans en place pour construire la plus grande coalition de sensibilisation à la foi que le RNC ait jamais eue », a-t-elle déclaré.

McDaniel a également suggéré que la sensibilisation des homosexuels « reproduisait » simplement un effort de la campagne 2020 du président Trump et qu’il n’était pas prévu de changer la planche pro-famille du parti.

« Le RNC embauchant ce nouveau membre du personnel ne signifie pas que nous plaidons pour AUCUNE politique ou changement de plate-forme RNC sur ces questions », a-t-elle écrit. «Comme vous le savez, le Comité de la plate-forme se réunira à la Convention nationale républicaine en 2024 pour décider de notre plate-forme. Ce comité est composé de membres de chaque État et territoire et élus au niveau local. Et cela ne signifie certainement pas que nous essayons d’apporter des changements aux valeurs fondamentales de notre parti.

« Nous nous engageons activement à combattre la gauche radicale sur les questions culturelles et à défendre la liberté religieuse, les valeurs familiales et les républicains de foi », a-t-elle ajouté.

L’appel et l’e-mail sont intervenus après que Just the News a rapporté dimanche soir que plusieurs partisans du RNC – y compris des évangéliques de premier plan comme Tony Perkins – et certains membres du comité craignaient que l’initiative des électeurs homosexuels n’ait été lancée sans consultation et en partenariat avec les républicains pro-gays de Log Cabin. grouper.

La nouvelle coalition est apparue récemment sur le site Web du RNC avec une proclamation selon laquelle « le GOP est le parti pour tous, nous sommes le parti BIG TENT ! » et il a ensuite organisé un gala la semaine dernière dans la station balnéaire de l’ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago.

« Notre nouvelle coalition GOP Pride est fière de s’associer aux républicains de Log Cabin pour investir et mobiliser les conservateurs et les alliés de Pride à travers le pays pour élire des républicains de haut en bas du scrutin », a déclaré le RNC. «Notre GOP Pride Coalition défend les valeurs qui rendent notre grand mouvement républicain si fort – America First, les libertés individuelles, l’ingérence limitée du gouvernement et l’égalité pour tous.»

Perkins a déclaré qu’il craignait que l’effort d’inclusion ne sape le programme du RNC en faveur de la famille et de la foi et le fasse ressembler davantage au Parti démocrate.

Les points de discussion de McDaniel ont insisté sur le fait que de telles préoccupations étaient injustifiées. « Nous ne nous organiserions jamais ou ne communiquerions jamais avec des organisations qui sapent nos valeurs », a déclaré son courrier électronique. « Vous avez ma parole là-dessus. »