Le président du Salvador, Nayib Bukele, déclare que Bitcoin sera largué par voie aérienne à ses citoyens adultes

Après avoir adopté la loi qui déclare Bitcoin une monnaie légale, qui entrera en vigueur en septembre, El Salvador distribuera 30 $ en bitcoins à l’un de ses citoyens adultes qui téléchargent une application spécifique et y seront vérifiés.

Avec une population de 6,5 millions d’habitants, environ 70 % d’entre eux ont plus de 15 ans. On estime que les adultes représentent environ 60 % de la population d’El Salvador. Cela place le largage de Bitcoin à environ 11 millions de dollars, soit environ 3 440 BTC.

Le président salvadorien Nayib Bukele s’est adressé à la nation cette semaine, où il a révélé le largage à venir et que le bitcoin deviendrait officiellement monnaie légale le 7 septembre.

Pour être éligible à ce largage de 30 $ en BTC, les citoyens doivent télécharger le portefeuille électronique Chivo et obtenir leur reconnaissance faciale.

“L’application de portefeuille fonctionnera même n’importe où avec une connexion cellulaire, et vous n’aurez pas besoin d’avoir un forfait cellulaire pour l’application.”

Le président d’El Salvador vient d’expliquer comment le #Bitcoin fonctionne à toute sa nation via un powerpoint.pic.twitter.com/3erUefHGB2 – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 25 juin 2021

Lors de son apparition sur le podcast « What Bitcoin Did », Bukele a expliqué que la loi était conçue pour protéger les personnes non bancarisées et a parlé d’utiliser l’énergie géothermique volcanique pour extraire la crypto.

Il a déclaré que le pays avait trouvé de nouveaux puits qui fourniront 95 mégawatts supplémentaires qui seront utilisés pour l’extraction de bitcoins, qui a déjà suscité beaucoup d’intérêt dans le pays.

«Nous avons eu un intérêt pour probablement 2 gigawatts, soit 2 000 mégawatts et nous n’en avons que 95, alors ils vont continuer comme ça. Et ils vont fournir beaucoup de revenus au pays.

Non seulement les pays d’Amérique centrale, mais même les États-Unis, plusieurs États adoptent une approche active de l’adoption de la cryptographie.

Cette semaine, le leader du maire de New York, Eric Adams, a déclaré : « Nous deviendrons le centre de Bitcoin. Miami, tu as eu ta course, mais nous ramenons nos affaires.

Un autre État américain en compétition pour être le plus favorable au Bitcoin est le Texas, la 9ème plus grande économie du monde, qui vise à apporter plus de sécurité à ses emplois, à son économie et à son réseau énergétique grâce à l’adoption de Bitcoin.

