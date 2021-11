Le président du Sénat du New Jersey concède la course à un chauffeur de camion républicain

Dans un bouleversement majeur, le président du Sénat du New Jersey, Steve Sweeney, a concédé la course mercredi à son adversaire républicain Edward Durr, qui a dépensé un total d’environ 2 000 $ pour l’ensemble de sa campagne.

« Les résultats des élections de mardi sont connus. Tous les votes ont été comptés équitablement. Et j’accepte bien sûr les résultats », a déclaré Sweeney lors d’une conférence de presse.

« Je veux féliciter M. Durr et lui souhaiter bonne chance. Les habitants du troisième district législatif sont les meilleurs du New Jersey. Cela a été un honneur et un privilège de les représenter au Sénat de l’État et de servir en tant que président du Sénat de l’État », a-t-il poursuivi.

Selon The Hill, Durr a battu Sweeney par environ 2 000 voix dans l’un des plus grands bouleversements politiques du cycle électoral de 2021.

Durr est un nouveau venu politique dont la profession principale est celle de chauffeur de camion. Durr s’était déjà présenté à l’assemblée de l’État en 2019, s’inclinant face à son adversaire démocrate.

Sweeney a été élu sénateur de l’État démocrate en 2002 et président du Sénat en 2010.

Lien source