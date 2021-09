Le président du SNP laisse entendre que Sturgeon pourrait revenir sur son projet de référendum dans deux ans | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant lors de la conférence annuelle du parti du SNP, M. Russell a déclaré qu’un nouveau vote sur la démission du Royaume-Uni ne devrait avoir lieu que lorsque “il est le plus susceptible de se conclure par la victoire”. Les sondages ont montré une baisse du soutien à l’indépendance au cours des six derniers mois, avec un vote “non” toujours en tête.

Les commentaires que le directeur politique de l’Unité d’indépendance du SNP a prononcés dans un discours liminaire suggèrent qu’aucune législation pour un nouveau référendum ne sera déposée à moins qu’elle ne garantisse une victoire aux séparatistes.

S’exprimant virtuellement en raison de la pandémie, il a déclaré: “Au cours de l’automne, j’espère que nous pourrons concevoir et développer la dotation en personnel et la structure organisationnelle appropriées pour le travail [of independence], prêt à passer rapidement à la vitesse supérieure lorsque le projet de loi référendaire entrera au parlement.

“Bien sûr, la décision du moment doit appartenir au Premier ministre et au gouvernement écossais.

« Ce gouvernement, renforcé par le partenariat imaginatif avec les Verts, a beaucoup à faire.

« Il livre pour l’Écosse dans un large éventail de domaines.

“Il doit apporter la dernière partie de la législation référendaire au Parlement écossais au moment optimal afin de garantir que toute campagne référendaire sur l’indépendance puisse non seulement se dérouler en toute sécurité et d’une manière qui maximise les chances de conversion, mais également au moment le plus propice. susceptible de se conclure par la victoire que nous devons remporter.”

Pas plus tard que cette semaine, les sondages ont indiqué qu’il y avait un manque de soutien pour le calendrier d’indépendance de Mme Sturgeon et que les pro-unionistes gagneraient.

Un sondage Survation publié hier a révélé que le soutien au maintien au Royaume-Uni s’élevait à 57%, avec 43% soutenant l’indépendance.

Il a également constaté que seulement 38 pour cent des électeurs pensent qu’il devrait y avoir un autre référendum dans les deux ans.

Survation a interrogé 1 040 adultes âgés de 16 ans et plus en Écosse entre le 31 août et le 1er septembre.

Les résultats suggèrent qu’il y a actuellement encore plus de soutien pour rester au Royaume-Uni qu’il n’y en avait lors du référendum de 2014.

Aux urnes, il y a sept ans, les Écossais ont voté contre l’indépendance à 55 % contre 45 %.

Il y a deux jours, Mme Sturgeon a annoncé que le gouvernement écossais allait reprendre les travaux sur un “prospectus détaillé” pour l’indépendance.

Elle a déclaré qu’elle restait déterminée à tenir un vote d’ici 2023, « si Covid le permet ».

“Les arguments en faveur de l’indépendance sont solides et nous les présenterons ouvertement, franchement, avec confiance et ambition”, a déclaré le Premier ministre.

“Nous veillerons à ce que le choix, lorsqu’il viendra, soit pleinement éclairé.

“À cette fin, je peux confirmer que le gouvernement écossais va maintenant reprendre les travaux sur le prospectus détaillé qui guidera la décision.”

Le gouvernement britannique a suggéré qu’il n’accorderait son consentement pour un nouveau vote que si les sondages montrent systématiquement un soutien de 60% à l’indépendance.