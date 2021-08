Le président du syndicat des enseignants Weingarten appelle à un mandat de vaccination pour les enseignants

in

La présidente de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a déclaré dimanche qu’elle souhaitait que le syndicat soutienne les vaccinations obligatoires contre le coronavirus pour les enseignants.

Il s’agirait d’un changement de politique, l’AFT privilégiant actuellement la vaccination comme choix volontaire. Weingarten a déclaré à “Meet the Press” de NBC que l’augmentation des cas et la propagation de la variante delta l’avaient amenée à changer de position.

CHICAGO TEACHERS UNION DIT QUE LA VARIANTE DU CORONAVIRUS DELTA OUVRE LA PORTE À POTENTIELLEMENT « PAUSE L’INSTRUCTION EN PERSONNE »

« Les vaccins sont le moyen le plus important de lutter contre le COVID », a déclaré Weingarten. “Depuis 1850, nous nous occupons des vaccins dans les écoles, ce n’est pas une nouveauté d’avoir des vaccins dans les écoles. Et je pense que, sur un plan personnel, comme une question de conscience personnelle, je pense que nous devons travailler avec nos employeurs – ne s’y opposant pas – sur les mandats de vaccination. »

Weingarten a déclaré que cette semaine, elle réunissait les dirigeants syndicaux pour revoir leur politique précédente de vaccination volontaire, même si elle dit que 90% de ses membres enseignants ont déjà été vaccinés.

DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DU NOUVEAU MEXIQUE. SUSPENDRE LE CONSEIL SCOLAIRE QUI A REFUSÉ DE SE CONFORMER À L’ORIENTATION DU MASQUE

Le président de l’AFT a souligné non seulement l’augmentation du nombre de cas, mais aussi l’inadmissibilité des jeunes enfants aux vaccins.

“Je pense que les circonstances ont changé et que la vaccination est une responsabilité communautaire et cela me pèse vraiment beaucoup que les enfants de moins de 12 ans ne puissent pas se faire vacciner”, a déclaré Weingarten.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’AFT est actuellement au milieu de sa campagne “retour à l’école pour tous”, une initiative de 5 millions de dollars visant à promouvoir un retour à la scolarisation en personne pour l’année à venir en augmentant la confiance des familles dans le retour de leurs enfants en classe. .

Alors que Weingarten fait pression pour que les vaccins soient mandatés pour y parvenir, le Chicago Teachers’ Union a indiqué que la propagation de la variante delta pourrait signifier la suspension des cours en personne.