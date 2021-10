Le président du syndicat Southwest Airlines a des mots forts sur qui blâmer pour les vols annulés

La série d’annulations de vols de Southwest Airlines se poursuit, et le président du syndicat des pilotes de la compagnie a une bonne idée de pourquoi. Le président de la Southwest Airlines Pilots Association, le capitaine Casey Murray, a déclaré à CBS News que les pilotes de la compagnie aérienne n’organisaient pas de protestation contre le nouveau mandat du vaccin COVID-19 – officiellement ou officieusement. Au lieu de cela, il a dit que la direction de Southwest était à blâmer.

Southwest commencera bientôt à exiger des employés qu’ils se fassent vacciner contre le coronavirus afin de se présenter au travail s’ils n’en ont pas déjà un, et certains rapports prétendent à tort qu’une grande partie des employés refusent. De nombreux experts anti-vaccins affirment que les pilotes et les agents de bord du Sud-Ouest se sont déclarés malades ce week-end plutôt comme une grève du travail officieuse, protestant implicitement contre le mandat des vaccins. Murray a déclaré que ce n’était pas le cas et que le nombre d’appels au sein de son syndicat ne soutenait pas du tout cette affirmation.

Murray a déclaré à CBS News que le taux de maladie parmi les pilotes de Southwest Airlines ce week-end était « en ligne avec ce qui se passait cet été ». Il a poursuivi: « Donc, en dehors du contrôle du trafic aérien et de la météo, vous pointez le blâme directement où? Directement sur Southwest, je souligne comment ils gèrent le réseau et comment leur informatique prend également en charge ce réseau. »

« Une fois qu’un petit hoquet se produit en raison des processus internes, nos pilotes n’arrivent pas là où ils doivent être. Nous tirons cette alarme depuis environ quatre ans et avons vu très peu d’approches pour la corriger », a conclu Murray. Jusqu’à présent, Southwest a refusé de commenter la revendication de Murray. La compagnie a blâmé les problèmes de contrôle du trafic aérien et les problèmes météorologiques pour leurs retards tout le week-end, mais la FAA a réfuté cette affirmation publiquement. D’autres compagnies aériennes n’ont pas eu de problèmes similaires.

Southwest aurait maintenant confirmé certaines pénuries de personnel, mais pas à cause du mandat de vaccination. Il a réitéré ses affirmations concernant le contrôle du trafic aérien et la météo mardi alors que les annulations se poursuivaient.

Southwest Airlines a annulé plus de 2 000 vols depuis vendredi, certains clients ayant été invités à attendre des jours pour que leurs voyages soient reprogrammés. La compagnie a annulé au moins 7% de ses vols mardi, donc le problème peut s’améliorer mais ne pas disparaître. Des clients furieux inondent toujours les sections de commentaires de l’entreprise sur les réseaux sociaux.