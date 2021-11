Le président du Yorkshire, Roger Hutton, démissionne avec une déclaration explosive et s’excuse auprès d’Azeem Rafiq pour la réponse du club aux allégations de racisme alors que Michael Vaughan insiste sur le fait que « je ne suis pas un raciste »

Le président du Yorkshire, Roger Hutton, a démissionné et s’est excusé pour la réponse du club au racisme subi par l’ancien joueur Azeem Rafiq.

La pression s’était accentuée sur le club à la suite de sa gestion «totalement inacceptable» d’une enquête qui a révélé que Rafiq était victime de «harcèlement racial et d’intimidation», le Yorkshire déclarant qu’il ne prendrait aucune mesure disciplinaire.

.

Rafiq a été victime de racisme et d’intimidation pendant son séjour dans le Yorkshire

Le Yorkshire a été suspendu hier soir de l’organisation de matchs internationaux par le England and Wales Cricket Board tandis que les sponsors, en masse, ont rompu les liens avec le club – y compris Nike et Yorkshire Tea.

Hutton a cédé à la pression et a annoncé sa démission du club.

« Aujourd’hui, j’annonce ma démission en tant que président du Yorkshire County Cricket Club, avec effet immédiat », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Il y a eu une réticence constante des membres exécutifs du conseil d’administration et de la haute direction du club à s’excuser, à accepter qu’il y avait du racisme et à regarder vers l’avenir.

« Pendant une grande partie de mon temps au Club, j’ai vécu une culture qui refuse d’accepter le changement ou le défi. »

Hutton s’est également excusé « sans réserve » auprès de Rafiq et a balayé la BCE qui « a refusé d’aider ».

.

Les accusations de Rafiq ont finalement vu le président du Yorkshire démissionner

Le club n’a pas encore publié le rapport complet d’un panel convoqué par le Yorkshire, qui a confirmé plusieurs allégations.

Et, bien que le club ait accepté que Rafiq ait été victime de «harcèlement racial et d’intimidation», il a choisi de ne prendre aucune mesure punitive contre les employés, joueurs ou dirigeants actuels.

La situation s’est aggravée cette semaine alors qu’il est apparu que le panel a déterminé que l’utilisation répétée du mot « P *** » contre l’ancien hors-fil Rafiq, qui a représenté le Yorkshire à deux reprises entre 2008 et 2018, était une « plaisanterie amicale ».

Mercredi soir, Gary Ballance a admis qu’il avait utilisé une insulte raciale envers Rafiq alors qu’ils étaient coéquipiers au Yorkshire.

Ballance a affirmé dans une longue déclaration qu’il avait autrefois entretenu une profonde amitié avec Rafiq, mais que les deux hommes » se sont dit des choses en privé qui n’étaient pas acceptables » et ont exprimé des remords pour sa part de ces échanges.

L’ancien capitaine du Yorkshire et de l’Angleterre, Michael Vaughan, a révélé jeudi soir qu’il était nommé dans le rapport, mais a déclaré qu’il » nie totalement toute allégation de racisme « .

. – Contributeur

Vaughan a nié les allégations formulées contre lui par Rafiq

Écrivant dans sa chronique du Daily Telegraph, il a déclaré : « Cela m’a frappé très fort. C’était comme être frappé sur la tête avec une brique.

«Je suis impliqué dans le cricket depuis 30 ans et je n’ai jamais été accusé d’un incident ou d’une infraction disciplinaire à peu près similaire en tant que joueur ou commentateur.

« Je n’ai rien à cacher. Le commentaire « vous beaucoup » n’a jamais eu lieu. Quiconque essaie de se rappeler des mots prononcés il y a 10 ans sera faillible, mais je suis catégorique, ces mots n’ont pas été utilisés.

« Si Rafiq pense que quelque chose a été dit à l’époque pour le bouleverser, alors c’est ce qu’il croit. Il est difficile de commenter cela, sauf de dire que cela me fait énormément de peine de penser que j’ai potentiellement affecté quelqu’un.

« Je considère cela comme l’allégation la plus grave jamais portée devant moi et je me battrai jusqu’au bout pour prouver que je ne suis pas cette personne. »