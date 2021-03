Le président d’Unicaja quitte ses fonctions après onze ans à la tête du club

29 mars 2021 à 21:03 CEST

Le président d’Unicaja, Eduardo García, a présenté sa démission lundi Après onze ans à la tête du conseil d’administration du club, au cours desquels il a à son actif, entre autres réalisations, le titre de champion d’Europe 2017 ou la finale de la Copa del Rey 2019 que l’équipe andalouse a perdue face au Real Madrid.

L’entité de Malaga, dans un communiqué, a rapporté la démission d’Eduardo García, qui a succédé à Francisco Molina en 2010 et a été le président le plus ancien de l’histoire du club de Malaga, dans lequel il a tenté de moderniser ses structures et a créé la section féminine. avec une équipe en Ligue 2, en plus des divisions inférieures.

Eduardo Garcia continuera à diriger l’Unicaja par intérim en attendant la nomination d’un remplaçant par le conseil d’administration dans les prochains jours, a déclaré le club dans son communiqué.

L’Unicaja apprécie son travail, le travail, le traitement et « son effort et sa persévérance » et lui souhaite maintenant une « étape agréable après tant d’années de dur labeur ».

Le dirigeant a dit au revoir avec une lettre dans laquelle, après avoir eu 66 ans et quitté son poste chez Unicaja Banco, souligne qu’il est temps de se consacrer à sa « famille et amis », et souligne que « après l’approbation des comptes 2020 par le conseil d’administration, c’était la bonne date pour commencer à planifier la saison à venir. «