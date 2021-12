Le président envoie un rappel à Dušan Vlahović

Dušan Vlahović est actuellement l’un des joueurs les plus en forme du monde. Et, en conséquence, il a attiré plusieurs admirateurs. L’actualité du transfert de la Fiorentina est certainement en train de chauffer. Il semble inévitable qu’un joueur du calibre de Vlahović, et de son jeune âge de 21 ans, troque finalement l’élégance de Florence pour l’excitation du football de la Ligue des champions ailleurs. Pour l’instant, cependant, il reste un joueur « Alto » – comme nous l’a rappelé le président du club Rocco Commisso.

Le président a récemment déclaré à Tutti Convocati : « Je ne sais pas si la Juventus est en mesure de signer Vlahovic en janvier. Mais je veux dire à la Juventus ou à Arsenal que nous [Fiorentina] sont les « propriétaires » de Vlahovic. Ils devraient ouvrir des discussions avec nous – pas avec ses agents. »

Cependant, l’accent n’est pas uniquement mis sur les dépenses potentielles. Selon Fabrizio Romano, Jonathan Ikoné a accepté la proposition de la Fiorentina, le milieu de terrain de Lille étant sur le point d’achever le transfert d’une valeur de 15 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert de janvier.

Vlahović : l’attaquant fer de lance de la Ligue des champions de la Fiorentina

Dans l’état actuel des choses, la Fiorentina occupe la sixième place de la Serie A, à sept points de la quatrième place de l’Atalanta. Dans cet esprit, et avec un long chemin à parcourir cette saison, il ne serait pas étrange de suggérer que la Fiorentina peut encore atteindre le pays des rêves du football de la Ligue des champions, en particulier avec un joueur de la capacité de Vlahović en tête.

Le joueur de 21 ans a marqué 14 buts en 16 matchs cette saison. Pour le contexte, c’est plus que Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le fait est que les Italiens disposent de l’un des meilleurs attaquants du monde et doivent l’utiliser tant qu’ils le peuvent. Chaque minute que la Fiorentina passe en dehors de la Ligue des champions est un pas de plus vers la fin du temps de Vlahović au club.

Pour l’instant, le Serbe est à eux, mais, dans sa forme actuelle, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’un grand coup ne soit assuré.

