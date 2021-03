« Le président évaluera les circonstances »

Le Ministre de la Défense, Margaret Robles, n’a pas exclu une éventuelle avance électorale pour l’automne prochain et a indiqué qu’elle une décision appartient au président du gouvernement, Pedro Sánchez.

« C’est une décision qui correspond exclusivement à la Président du gouvernement. Évaluera les circonstances « , a indiqué dans une interview à Miroir public.

« N’oublions pas que la politique est un travail d’équipe. Quiconque pense pouvoir changer les choses par lui-même a tort. Ici, le gouvernement travaille et fait des efforts pour surmonter la situation difficile de l’année dernière », a-t-il ajouté.

«Le gouvernement travaille mille pour mille en essayant de donner solutions aux problèmes de ce pays il y en a beaucoup et, en ce sens, nous sommes tous déterminés à essayer de surmonter cette situation difficile que nous avons vécue l’année dernière », a-t-il conclu.

Maelström politique

Les déclarations de Robles interviennent au milieu d’un maelström politique en Espagne, déclenché la semaine dernière par le motion de censure convenue entre socialistes et citoyens à Murcie.

Le pacte, annoncé mercredi et qui allait renverser le PP de la présidence de la région, a été vu avorté vendredi, lorsque le président murcien Fernando López Miras a révélé que trois députés de la formation d’Inés Arrimadas se sont rebellés et ils ont soutenu les plus populaires.

Cependant, les plans forcer un changement de pouvoir dans la région Ils ont déclenché une escalade de pactes rompus dans diverses régions où le PP a gouverné main dans la main avec Ciudadanos.

A leur tête, la Communauté de Madrid, où le Président Isabel Díaz Ayuso il a annoncé par surprise qu’il dissolvait l’Assemblée et convoquait des élections anticipées, qui en principe (si la justice ne l’empêche pas) se tiendront le mardi 4 mai.

Candidats à Madrid

Bien que le candidat socialiste à ces élections soit le Chef du PSM, Ángel GabilondoLa semaine dernière, le nom du ministre de la Défense a été traité comme une éventuelle tête de liste à Madrid.

Concernant ces premières rumeurs, Robles a indiqué qu’il se sentait « satisfait et fier d’être ministre ».

Robles a précisé que personne ne lui a demandé d’être candidate au PSOE à la présidence de la Communauté de Madrid lors de ces élections.

<< J'ai un engagement envers le Président du Gouvernement et je suis ravi et très fier d'être Ministre de la défense, et Ángel Gabilondo, qui connaît parfaitement la réalité de MadridC’est le candidat idéal, celui que nous allons tous soutenir », a-t-il insisté.

« Pour ranger la chaise »

Robles a déclaré à propos du président de la Communauté de Madrid que la décision de convoquer des élections « juste pour ranger la chaise ce n’est pas le plus approprié pour le moment »du processus de vaccination contre le coronavirus.

Le ministre est en désaccord avec la décision de la Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) du soutenir l’appel électoral et rejeter l’appel par des mesures extrêmement prudentes présenté par le Conseil permanent de l’Assemblée de Madrid contre le décret d’Isabel Díaz Ayuso.

« Il y a une décision judiciaire du TSJM qui doit respecter et accepter mais je ne partage pas « , Margarita Robles a souligné.

Et il a ajouté: « Cet appel aux élections est lancé non pas parce que la législature a pris fin ou est un besoin de citoyenneté mais à cause d’un le besoin du président de ne pas vouloir perdre la présidence » et pour une période de moins de deux ans.

Cependant, il considère que dans ce cas, le publication du décret de convocation au Journal Officiel de la Communauté de Madrid (BOCM) était une condition indispensable.

Cette publication du décret de convocation dans le bulletin a eu lieu après la présentation des motions de censure contre Díaz Ayuso.

« Cela dit, nous devons respecter et respecter la décision des tribunaux et maintenant l’important est que le les citoyens parlent et apprécient la réalité « , a souligné.

De l’avis du ministre, « nous avons besoin de stabilité, de calme et de continuer à avancer dans la lutte contre le coronavirus COVID-19 dans ce processus de vaccination. «