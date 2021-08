Le président évite la Maison Blanche, les briefings interrompus et plus encore .

in

Plusieurs changements récents et évidents au sein de l’administration Biden sont préoccupants et la Maison Blanche n’est pas exactement transparente, à propos de quoi que ce soit.

Au cours des huit derniers jours, le président Biden a passé très peu à la Maison Blanche. Entre le retour en fin de matinée mardi après un long week-end chez lui dans le Delaware et un départ matinal pour le Delaware jeudi, il a passé 2 demi-journées et une journée complète à DC. Cela ne fait que 2 jours sur les 8 derniers passés au 1600 Pennsylvania Ave. Aujourd’hui, il se dirige vers Camp David, le plaçant encore plus loin des yeux du public.

Des théories du complot ne manqueront pas de surgir pour expliquer pourquoi Biden ne pense plus que la Maison Blanche est au moins un « endroit du lundi au vendredi » et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de discuter avec qui il rencontrait, si quelqu’un, loin de DC

“Je peux confirmer que nous n’allons pas fournir d’informations sur les allées et venues des petits-enfants du président ou des personnes lui rendant visite dans le Delaware”, a déclaré Psaki lors d’un briefing mercredi.

Biden est rentré chez lui 17 fois en six mois et a pris plusieurs week-ends supplémentaires à Camp David. Sans les journaux des visiteurs, il n’est pas clair si des affaires, ou peut-être des affaires amusantes, sont menées hors de la vue du public.

Le public s’inquiète de plus en plus sur deux fronts principaux. Premièrement, Biden peut se cacher du public en raison d’une détérioration de son état mental. Alternativement, il peut rencontrer des personnes influentes que le public peut trouver répréhensibles.

Ajoutez à cela le manque soudain de points de presse à la Maison Blanche ces deux derniers jours et il est impossible de croire qu’il y a eu un retour à « la transparence et la confiance dans le gouvernement ».

Le président des États-Unis «travaille» beaucoup à domicile, le public n’est pas autorisé à savoir avec qui il rencontre, le cas échéant, et le bureau de presse de la Maison Blanche ne parle pas. Il ne reste plus que la spéculation.

