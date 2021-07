Le président explose dans un appel patriotique à la préservation du droit sacré de vote ⋆ .

Il n’a jamais été aussi bon. Aujourd’hui, c’était la meilleure heure de Joe Biden. Jusqu’à présent.

Le président Joe Biden est un homme qui a servi au gouvernement, à travers la tragédie et la victoire, depuis l’âge de trente ans. Il a fait des erreurs, beaucoup, beaucoup d’erreurs, mais il a eu plus de victoires que d’erreurs. Nous devrions tous espérer faire aussi bien.

Mais il n’a jamais été meilleur qu’aujourd’hui. Jamais.

Le président Biden reconnaît – probablement plus que quiconque dans le pays – que toute “l’expérience d’autonomie gouvernementale” est en ligne avec la réponse des républicains à sa victoire. Les républicains voient l’avenir et c’est marron, c’est sans couleur, c’est pluraliste, c’est hétérogène, c’est vibrant, verdoyant, c’est accepter et aimer, c’est évoluer, en constante évolution. Si l’un représente l’ancien pouvoir et l’argent des hommes blancs, un tel avenir est la fin de votre “ère”.

Ainsi, le GOP construit un mur autour de son pouvoir, la version 2021 de Troie, essayant de garder leurs positions de pouvoir inaccessibles aux électeurs. Les électeurs, disent-ils avec dégoût, ont l’air d’un républicain.

Biden voit tout venir et le fait depuis des années. Un homme de 75 ans se lève, en colère, trace sa ligne dans le sable, rencontre le moment, pour l’enfant qui est à la maternelle en ce moment, et les futurs enfants de cet enfant. Il n’a jamais été meilleur.

Sortez un Kleenex, respirez profondément et remerciez votre puissance supérieure, quelle qu’elle soit, que pendant quatre longues années, nous nous sommes battus pour avoir un président qui ressemble à un président américain ralliant le peuple américain, le bon peuple.

« Nous, les gens, n’abandonnerons jamais. Nous ne céderons pas. Nous surmonterons, nous le ferons ensemble. Garantir le droit de vote a toujours été la chose la plus patriotique que nous puissions faire ». Le président Joe Biden. pic.twitter.com/nHuMq90BM3 – Zev Shalev (@ZevShalev) 13 juillet 2021

Le discours avait déjà eu ses beaux moments, la clôture est juste haletante. Ces moments seront dans les rapports pendant des jours. Nous voulions que la note finale sorte le plus tôt possible.

Normalement, nous incluons les réactions aux discours sur Twitter. Aujourd’hui, nous connaissons la réaction, nous la ressentons. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de nous lever et de travailler sur cette réaction.

Son heure de gloire est venue pendant l’un de nos moments les plus désespérés et il veut que nous nous alignions derrière lui, comme un leader.

Paix, vous tous

Jason

