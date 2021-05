Le président français assiste à un concert de heavy metal dans son palais après le pari sur You Tube (vidéo)

Président français Emmanuel Macron assisté à un concert privé du groupe “parody metal” ULTRA VOMIT dans les jardins de son palais présidentiel de l’Élysée dans le cadre d’un Youtube vidéo de deux comédiens.

Selon ., Macron a défié deux français populaires Youtube comédiens, McFly et Carlito, qui compte plus de six millions d’abonnés sur Youtube, pour faire une vidéo sur la nécessité de porter des masques, de se désinfecter les mains et de garder une distance de sécurité pour ralentir la propagation du coronavirus. En guise d’incitation, il a promis qu’ils pourraient filmer leur prochain projet dans son palais de l’Élysée si la vidéo atteignait 10 millions de vues.

McFly et Carlito a remporté le pari et a été autorisé à tourner une vidéo de 36 minutes, qui se termine par une promenade dans les jardins de l’Élysée, où ULTRA VOMIT interprète une version hard rock de la berceuse française “Une souris verte” (“Une Souris Verte”). Découvrez le clip ci-dessous.

Originaire de Nantes, France, ULTRA VOMIT a enregistré quelques démos et trois albums, «M. Patate» (2004), “Objectif: Thunes” (2008) et «Panzer Surprise! (2017). Leur style et leurs paroles sont décrits comme «totalement fous», généralement inspirés de dessins animés ou de publicités télévisées. Ils ont également fait de nouvelles versions de célèbres chansons pour enfants françaises comme celles mentionnées ci-dessus. “Une Souris Verte” et “Bouba le petit ours”.



