Le président français Macron giflé au visage par un membre de la foule criant un cri de guerre médiéval .

La relation entre les dirigeants mondiaux et les personnes qu’ils sont élus pour servir peut parfois être controversée. Bien qu’il y ait très peu de présidents ou de premiers ministres aussi odieux que celui que les États-Unis ont réussi à évincer de la Maison Blanche en 2020, cela ne signifie pas que les gens dans d’autres pays n’ont pas de problèmes avec leurs dirigeants.

Le président français Emanuel Macron est largement considéré comme un dirigeant assez modéré, mais les Français ont également une tradition civique d’attitudes intenses, souvent contradictoires, envers leur gouvernement. Macron a un taux d’approbation de 38% ce qui serait terrible pour un président américain mais qui n’est pas loin de la moyenne dans la politique très houleuse de la France.

Les Français descendent régulièrement dans la rue pour semer le chaos lorsqu’ils sont mécontents de leur gouvernement et apparemment ils n’hésitent pas non plus à affronter physiquement leurs dirigeants. Lors d’un voyage dans le sud-est de la France aujourd’hui, Macron s’est approché d’une foule uniquement pour qu’un homme lui tende la main et le gifle au visage. La sécurité a chargé d’intervenir et le clip a fini par devenir viral. Deux hommes ont été arrêtés, l’agresseur et son compagnon.

Les élections présidentielles françaises auront lieu en avril 2022.

REGARDER : le président français Emmanuel Macron est giflé au visage en saluant les gens ; 2 personnes arrêtées pic.twitter.com/GdDftzSn2X – BNO News (@BNONews) 8 juin 2021

