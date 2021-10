Le président Frank Sinatra balaie le conseil d’administration

Le numéro Billboard du 15 octobre 1966 a confirmé ce que les fans de Frank Sinatra le savait depuis longtemps : le président du conseil d’administration était de retour. En fait, son succès mondial avec le single « Strangers In The Night », l’album du même nom et le suivant Sinatra aux sables LP a incité le directeur général de l’époque de son label Reprise, Mo Ostin, à dire au magazine : « Il n’a jamais été aussi sexy.

Les « Strangers In The Night » 45 avaient, a annoncé Billboard, été n ° 1 non seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais de l’Australie à l’Argentine, ainsi qu’en Autriche, en Belgique, en Irlande et en France. « Et c’est en hausse dans d’autres pays », a déclaré Ostin. « Pour nous, cela représente une résurgence mondiale pour Sinatra. »

Une décision altruiste

La chanson a été écrite par le célèbre chef d’orchestre allemand Bert Kaempfert, avec des paroles en anglais de Charles Singleton et Eddie Snyder. Kaempfert avait d’abord enregistré la mélodie en tant qu’instrumental « Beddy Bye », dans le cadre de la bande originale de la comédie d’aventure de 1966 Un homme pourrait se faire tuer, avec James Garner et Melina Mercouri. L’actrice et chanteuse grecque l’a offert, mais a senti qu’il devrait être chanté par un homme. Sa décision altruiste était le gain du monde.

L’album Strangers In The Night de Frank était disque d’or aux États-Unis, et Sinatra At The Sands, enregistré à l’hôtel Las Vegas avec Base de comptage, se rapprochait de ce statut. « L’une des raisons de la bonne vente de ce produit », a estimé l’article de Billboard, « est l’incapacité des gens à voir Sinatra se produire en direct. En raison de lourds engagements cinématographiques, [he] a réduit son activité en boîte de nuit au strict minimum et Ostin considère que le LP comble ce vide pour les fans qui n’ont pas pu le voir en direct.

En effet, Reprise tenait tellement à ce qu’Ostin a appelé « l’approche de répertoire passionnante » du format d’album live que la société avait, a rapporté Billboard, enregistré deux albums live au cours des six mois précédents par le compère « Rat Pack » de Sinatra, Sammy Davis Jr.

« Strangers In The Night » venait de terminer une course de 20 semaines dans les charts britanniques au moment de l’article, et le single de suivi « Summer Wind » figurait parmi les best-sellers des deux côtés de l’Atlantique. « Strangers » a remporté le double de la gloire des Grammy, en tant que disque de l’année et voix masculine pop de l’année.

