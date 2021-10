Le président Hoyle s’emporte sur les « personnes qui n’acceptent pas nos valeurs ne gagneront PAS » | Politique | Nouvelles

Le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, a déclaré à Sky News que bien que le meurtre du député conservateur Sir David Amess ait envoyé des ondes de choc dans tout le pays, il était catégorique « les gens qui n’acceptent pas nos valeurs ne gagneront pas ». Le député britannique a été poignardé à mort dans une église vendredi par un agresseur qui a frappé lors d’une réunion avec des électeurs dans sa circonscription d’Essex.

Sir Lindsay a déclaré à Sky News: « Je dois dire que les gens qui n’acceptent pas nos valeurs ne gagneront pas.

« Mais pour le moment qui ne veulent pas de réaction instinctive maintenant.

« Mais ce que je peux vous dire, c’est bien sûr que nous examinerons les problèmes.

« J’ai déjà parlé avec le ministre de l’Intérieur, nous rassure les députés. »

Il a ajouté: « En toute justice, les chefs de police de haut en bas de ce pays s’adressent aux députés pour les rassurer.

« Il s’agit de rassurer à ce stade puis après nous prendrons des mesures supplémentaires si nécessaire. »

Cela survient alors que des collègues de l’ensemble du parlement ont exprimé leur choc et ont rendu hommage à Sir David, l’un des législateurs britanniques les plus anciens qui a tenu des réunions régulières avec les électeurs les premier et troisième vendredi du mois, affirmant qu’il était diligent dans ses devoirs envers sa section locale. Région.

« David était un homme qui croyait passionnément en ce pays et en son avenir et nous avons perdu aujourd’hui un excellent fonctionnaire et un ami et collègue très apprécié », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

Le Parti conservateur a suspendu toutes les activités de campagne jusqu’à nouvel ordre.

Des collègues du parti ont déclaré qu’Amess était un parlementaire dévoué et l’ont présenté comme un vrai gentleman.

« Des questions sont posées à juste titre sur la sécurité des représentants élus de notre pays et je fournirai des mises à jour en temps voulu », a déclaré le ministre de l’Intérieur (ministre de l’Intérieur) Priti Patel.

« C’est navrant d’apprendre le décès de Sir David Amess », a déclaré l’ancienne Première ministre Theresa May. « Un homme honnête et parlementaire respecté, tué dans sa propre communauté dans l’exercice de ses fonctions publiques. Un jour tragique pour notre démocratie. »