Le président iranien met en garde contre une « entrée non professionnelle » dans l’espace crypto

La réglementation sur la cryptographie semble gagner du terrain dans le monde entier. Le dernier en date est l’Iran, nation du Moyen-Orient, dont le président a appelé à une surveillance étroite de l’industrie en plein essor.

La réglementation cryptographique est nécessaire dès que possible

Le président iranien, le Dr Hassan Rouhani, a mis en garde les investisseurs en cryptographie contre une entrée non professionnelle dans l’industrie naissante dans un communiqué officiel. C’était lors de la récente réunion du Conseil de coordination économique.

Parlant plus en détail des monnaies numériques et des crypto-monnaies, Rouhani a noté qu’un programme d’intelligence économique est une nécessité et que la nation riche en pétrole doit prêter attention aux exigences juridiques et techniques entourant les monnaies virtuelles.

Selon lui, les organismes de réglementation doivent proposer un cadre dès que possible pour guider les investisseurs qui cherchent à entrer dans l’espace crypto, car c’est la seule façon de légaliser les crypto-monnaies.

Il a en outre exhorté les régulateurs du marché des capitaux à travailler en étroite collaboration avec des experts du domaine et à sensibiliser le public en faisant passer ses lois et ses directives.

Cependant, il a maintenu sa position contre l’extraction de crypto dans le pays, déclarant que l’extraction de Bitcoin serait autorisée à partir de l’été, et que toute ferme Bitcoin fonctionnant avant l’heure indiquée aura son alimentation déconnectée.

Selon le Tehran Times, l’Iran a également déclaré illégale l’extraction de crypto à domicile, interdisant cette pratique.

En plus de la mesure anti-crypto mining, le gouvernement iranien a déclaré que les défaillants devraient payer pour les dommages potentiels au réseau national.

La nation du Moyen-Orient abrite environ 4,5% de la communauté minière mondiale de Bitcoin et a seulement commencé à prendre des contre-mesures contre l’industrie lors de pannes de courant récurrentes dans tout le pays.

Confronté à un déficit commercial à la suite des sanctions des États-Unis sur son programme nucléaire, l’Iran s’était tourné vers l’exploitation minière BTC pour acheter des marchandises aux pays voisins et atténuer l’impact de l’embargo commercial.

L’Iran positionné pour l’effusion des mineurs de BTC

L’Iran en lui-même n’est pas contre les crypto-monnaies. Il a autorisé l’utilisation des actifs numériques par les banques opérant sur son territoire et a autorisé les changeurs de fonds à payer les importations, mais les pannes récurrentes ont vu le pays reconsidérer sa position.

Le géant asiatique, la Chine, a joué le rôle d’antagoniste du Bitcoin, en commençant par interdire les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) dans le pays, ce qui a conduit à la migration des projets de cryptographie et des échanges du pays en 2017.

Quatre ans plus tard, le gouvernement chinois frappe le marteau sur l’extraction de crypto dans sa région de Mongolie intérieure, invoquant les préoccupations environnementales comme raison. En outre, il a interdit aux institutions financières d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour des services, plongeant le marché de la crypto à 50% de son plus haut historique.

Cette position a vu environ la moitié de la communauté minière BTC mondiale sans autre choix que de rechercher des climats favorables à la cryptographie pour exercer leur métier.

L’Iran pourrait bénéficier de cette vague de mineurs si l’exploitation minière de Bitcoin passe aux énergies renouvelables. La faible consommation énergétique du pays est un attrait majeur pour les mineurs de BTC.

