Le président iranien veut légaliser le Bitcoin “dès que possible”

Le président iranien Hassan Rouhani appelle à la mise en place d’un cadre juridique pour les crypto-monnaies qui contribuera à décourager les entreprises de crypto non autorisées.

Mardi, lors d’un discours au Conseil de coordination économique du gouvernement, où Rohani a parlé des prix des biens de consommation essentiels, il a également fait des remarques sur la cryptographie et averti les consommateurs de leurs risques. Rouhani a dit,

“Pour légaliser l’activité des crypto-monnaies et protéger le capital des personnes dans ce domaine, nous devons penser à une solution le plus tôt possible et établir et communiquer les lois et instructions nécessaires.”

Il a en outre déclaré que les investissements dans la cryptographie sont risqués et que “l’entrée non professionnelle dans ce domaine doit être évitée”.

Rouhani a appelé les agences gouvernementales à « coopérer avec les médias et le cyberespace dans le domaine de l’information, de l’éducation et de la sensibilisation du public sur ce phénomène et ses instructions et lois ».

Le mois dernier, le président a ordonné la fermeture des installations d’extraction de crypto-monnaie jusqu’au 22 septembre pour limiter la charge sur le réseau électrique national en difficulté pendant l’été après que le pays ait connu plusieurs pannes de courant, imputées à Bitcoin.

L’Iran attire des mineurs d’autres pays grâce à ses bas prix de l’électricité et représente 3,82 % de la puissance de hachage des Bitcoins, en avril 2020, selon la CBECI.

Le pays a en fait utilisé la crypto pour contourner les sanctions internationales. En avril, la banque centrale a autorisé les banques et les bureaux de change agréés à utiliser des crypto-monnaies extraites par des mineurs autorisés pour payer les marchandises importées.

AnTy

