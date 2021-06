Le président iranien veut que les «lois et instructions» cryptographiques soient mises en œuvre dès que possible ⋆ .

par Jamie Redman, Bitcoin :

Le président iranien Hassan Rouhani a discuté des crypto-monnaies lors de la dernière réunion du Conseil de coordination économique du gouvernement et a déclaré aux participants qu’une politique réglementaire est nécessaire pour protéger les consommateurs. Rouhani pense que le gouvernement iranien devrait « communiquer les lois et instructions nécessaires » dès que possible afin d’éviter les entreprises cryptographiques déshonorantes.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Une réglementation nécessaire pour empêcher les entrées «non professionnelles» du secteur de la cryptographie, déclare le président iranien Hassan Rouhani

Mardi, le président iranien Hassan Rouhani a fait des commentaires sur le fait que l’industrie de la crypto-monnaie gagne du terrain en Iran et a également mis en garde les investisseurs de détail contre la possibilité d’entrées «non professionnelles» dans cet espace. Dans l’ensemble, l’Iran a été plus favorable aux crypto-actifs et aux entreprises comme l’extraction de bitcoins que la plupart des pays. Il y a eu quelques problèmes de consommation électrique, mais une étude indique que l’Iran tire parti de l’extraction de bitcoins pour atténuer l’effet des sanctions économiques contre la nation riche en pétrole.

Le président iranien Hassan Rouhani a évoqué mardi le secteur des crypto-monnaies.

La réunion de mardi du Conseil de coordination économique du gouvernement montre que Rouhani est préoccupé par l’espace des crypto-monnaies. Rouhani a expliqué que les régulateurs iraniens doivent surveiller l’écosystème et a en outre souligné aux investisseurs de détail du pays les risques liés aux entreprises de cryptographie déshonorantes. Rouhani

“Pour légaliser l’activité des crypto-monnaies et protéger le capital des personnes dans ce domaine, nous devons penser à une solution le plus tôt possible et établir et communiquer les lois et instructions nécessaires”, a déclaré Rouhani lors de la réunion du Conseil de coordination économique.

La relation d’amour et de haine de l’Iran avec Bitcoin Mining

En mai dernier, Rohani a ordonné la fermeture des opérations minières dans le pays jusqu’au 22 septembre. Lors de la réunion, le président iranien a noté que les autorités doivent « coopérer avec les médias et le cyberespace dans le domaine de l’information, de l’éducation et de la sensibilisation du public à ce phénomène et ses instructions et ses lois.

Il y a deux ans, les mineurs chinois ont trouvé des prix de l’électricité extrêmement abordables (0,06 $ par kilowattheure), mais les directives réglementaires ont vu les mineurs faire face aux fluctuations. À la mi-juillet 2020, l’Iran a autorisé 14 exploitations minières de bitcoins et réduit le tarif de l’électricité. À la suite de l’autorisation, les centrales électriques en Iran ont été autorisées à exploiter des actifs cryptographiques. Peu de temps après l’autorisation, le pays a accordé aux mineurs de bitcoins un accès exclusif à l’énergie de trois centrales électriques.

Les choses ont connu des hauts et des bas en Iran en ce qui concerne l’extraction de bitcoins dans le pays et les récentes déclarations de Rohani pourraient être considérées comme neutres. Rouhani a été président pendant huit ans et risque de perdre son siège dans un proche avenir.

Lire la suite @ Bitcoin.com