Le président Joe Biden entre en « contact étroit » avec un membre du personnel de la Maison Blanche porteur de Covid | Monde | Des nouvelles

Joe Biden, 79 ans, a voyagé à bord de l’avion officiel du président Air Force One d’Orangeburg en Caroline du Sud à Philadelphie en Pennsylvanie. Pendant le vol, le 46e président aurait passé environ une demi-heure avec un membre du personnel « intermédiaire » de la Maison Blanche qui a par la suite été testé positif au COVID-19.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, 43 ans, a révélé que le président était entré en contact avec le membre du personnel porteur de Covid dans un communiqué.

Il a déclaré: « Lundi matin, un membre du personnel de niveau intermédiaire, qui n’a pas de contact régulier avec le président, a reçu un résultat positif pour un test COVID-19.

« Trois jours plus tôt, vendredi, ce membre du personnel avait passé environ 30 minutes à proximité du président sur Air Force One, sur le chemin d’Orangeburg, en Caroline du Sud, à Philadelphie, en Pennsylvanie.

« Ce membre du personnel est entièrement vacciné et boosté, et a été testé négatif avant de monter à bord d’Air Force One, comme cela est requis pour tous ceux qui voyagent avec le président.

« Ce membre du personnel n’a commencé à ressentir des symptômes que dimanche et a été testé lundi. »

Mme Psaki a ajouté: « D’autres sur Air Force One qui étaient en contact étroit avec ce membre du personnel sont contactés et seront invités à se faire tester conformément aux directives du CDC.

« Le président est régulièrement testé.

« Dans le cadre de ces tests réguliers, le président a reçu un test d’antigène dimanche et s’est révélé négatif.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 77,4% des personnes âgées de 5 ans et plus ont reçu au moins un vaccin COVID-19.

Un peu plus de 61 pour cent ont reçu deux doses et près de 30 pour cent ont été inoculés avec leur vaccin de rappel.

Le nombre de nouveaux cas enregistrés en Amérique s’élevait à 88 379 dimanche.