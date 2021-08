Le président Joe Biden met fin aux conseils des commandants militaires alors que la crise de Kaboul s’aggrave | Monde | Nouvelles

in

Le président Joe Biden refuse de suivre les conseils de ses propres commandants militaires, selon Arlene Foster. L’ancien chef du DUP a déclaré à GB News que le président Biden “ne prend pas les conseils de ses commandants militaires et de ses conseillers”. Cela survient alors que le Telegraph rapporte que les propres collaborateurs du président américain étaient « trop effrayés » pour l’interroger sur les décisions clés prises à l’approche du retrait américain d’Afghanistan.

Mme Foster a déclaré: “Nous devons nous concentrer sur le fait de faire sortir autant de personnes que possible de Kaboul.

“Ben Wallace a répété aujourd’hui que nous n’allions pas pouvoir faire sortir tout le monde. C’est complètement déchirant. Comment décidez-vous qui ne pas rentrer chez vous ?

“C’est pourquoi l’appel au président Biden – il a fixé une date limite pour quitter Kaboul et quitter l’Afghanistan – et il doit repenser cela et prendre conseil.

“Parce que nous entendons aujourd’hui des rapports selon lesquels Joe Biden ne prend pas conseil auprès de ses commandants militaires et de ses conseillers. Il doit écouter ce qu’ils disent.”

JUST IN : Contre-attaque en Afghanistan : les forces de résistance « reprennent des zones aux talibans

Des sources proches de l’administration ont déclaré au Telegraph que le président Biden avait ignoré les avertissements selon lesquels le retrait ne laisserait pas à l’armée suffisamment de temps pour faire sortir les citoyens américains et leurs alliés.

Selon ces sources, Joe Biden ressemble à “un président têtu et défensif”.

Les législateurs républicains ont accusé Biden d’ignorer “les évaluations et les avertissements désastreux” de la communauté militaire et du renseignement.

Il a également été révélé cette semaine que des diplomates américains à Kaboul ont écrit un mémo le mois dernier avertissant le secrétaire d’État Antony Blinken que le gouvernement afghan pourrait rapidement s’effondrer.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’il était “mathématiquement impossible” d’évacuer 60 000 personnes d’ici la fin du mois.

Cela survient alors que les responsables de la sécurité sont préoccupés par les menaces de l’Etat islamique contre l’aéroport de Kaboul et ceux qui tentent de se rendre à l’aéroport.

L’ancien rival présidentiel du président Biden, Donald Trump, a déclaré que le retrait “deviendrait l’une des plus grandes défaites militaires de tous les temps”.

S’exprimant lors d’un rassemblement pour des milliers de partisans en Alabama, l’ancien président a qualifié la situation en Afghanistan d’humiliation.

Il a dit que c’était “une reddition totale” plutôt qu’un retrait.