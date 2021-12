Le président Joe Biden présente un nouveau chiot berger allemand

Un nouvel ami à quatre pattes entre à la Maison Blanche.

Le lundi 20 décembre, le président Joe Biden a révélé sur les réseaux sociaux qu’il ajoutait un chiot berger allemand à sa famille.

« Rencontrez le nouveau Biden », a-t-il écrit sur Twitter avec une vidéo de son nouveau chien, Champion, profitant des images, des sons et de l’herbe de Washington DC

Dans l’annonce, Biden a partagé des images de Champion jouant à chercher, profitant des décorations de Noël et passant du temps avec son autre propriétaire, First Lady Dr. Jill Biden. Sur la base de la queue agitée de Champion et de sa capacité à s’asseoir sur commande, tous les signes indiquent un très bon garçon.

En juin dernier, les Bidens pleuraient la mort de leur berger allemand, Champ, à l’âge de 13 ans.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison », ont déclaré les Bidens dans un communiqué. « Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden. »