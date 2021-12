Le président Kovind visite Raigad : histoire et signification du fort de Raigad et son importance dans la vie de Chhatrapati Shivaji

Le gouvernement du Maharashtra cherche maintenant la balise de site du patrimoine mondial pour le fort de Raigad

Fort de Raigad : Lundi, le président Ram Nath Kovind a visité le fort de Raigad dans le Maharashtra et a rendu hommage à Chhatrapati Shivaji Maharaj. Situé dans le district de Raigad à une altitude de pieds 2851, le fort de la colline de Raigad est à une distance de 25 km de Mahad. Un rapport dans IE a cité la British Gazette comme disant que les premiers Européens connaissaient le fort comme le Gibraltar de l’Est. Le fort a un sommet plat d’un mile et demi de long avec suffisamment de place pour les bâtiments, a ajouté le rapport, et alors qu’il était à son apogée, le fort avait une garnison de 2 000 hommes et jusqu’à 300 maisons en pierre.

Au XIIe siècle, le fort appartenait à Shirke, un clan Maratha, et il était connu sous le nom de Rairi. Par la suite, de nombreuses dynasties ont régné sur le fort, que ce soit les Bahaminis ou les Nizamshahis. Il est ensuite allé aux Adilshahis. Le fort a été capturé en 1956 par Chhatrapati Shivaji Maharaj du Javli’s More. Les mœurs étaient sous la suzeraineté du sultanat d’Adilshahi. En capturant le fort, Chhatrapati Shivaji n’a pas seulement défié le sultanat d’Adilshahi, mais lui a également ouvert la voie pour étendre son pouvoir vers la région de Konkan.

Le nom du fort a été changé en Raigad par Chhatrapati Shivaji en 1662, et il a également ajouté quelques structures. Le fort de Raigad est devenu le siège du gouvernement de Chhatrapati en 1664, selon le rapport. Sous sa direction, les Marathes ont réussi à prendre le dessus sur les Moghols et un État souverain et indépendant a ensuite été annoncé pour eux. C’est dans ce contexte que le 6 juin 1674, Shivaji Maharaj est couronné au fort par Gagabhatt. C’est à cette occasion qu’il prend également le titre de Chhatrapati.

Lorsque le Chhatrapati mourut six ans plus tard en 1680, il était à Raigad et y fut incinéré.

Le gouvernement du Maharashtra recherche maintenant l’étiquette de site du patrimoine mondial pour le fort de Raigad, ainsi que 13 autres sites liés à l’ère de Chhatrapati Shivaji.

