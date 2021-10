Le président mexicain exclut d’accepter la crypto comme monnaie légale

tldr; Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le pays ne suivrait probablement pas les traces du Salvador en adoptant des crypto-monnaies comme Bitcoin comme monnaie légale aux côtés de fiat. La Banque du Mexique et la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières ont publié une déclaration plus tôt cette année avertissant les institutions financières de ne pas traiter les actifs numériques. Le Mexique devrait également être attentif aux problèmes liés à l’évasion fiscale, a-t-il ajouté.

