Le président mexicain rejette les rumeurs de légalisation de Bitcoin

Suite à la décision d’El Salvador d’accepter Bitcoin comme monnaie légale, il y a eu de nombreuses spéculations sur le pays qui pourrait être le prochain. Au milieu des rumeurs, le gouvernement mexicain a exclu la possibilité de suivre les traces du Salvador.

Bitcoin n’est pas un cours légal

Hier, le président mexicain du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré lors d’une conférence de presse que le gouvernement n’envisagerait pas de faire du Bitcoin une monnaie légale pour le moment. Obrador a expliqué dans le communiqué de presse qu’il pensait que le Mexique devrait maintenir le statu quo en ce qui concerne son espace financier, et un passage à la norme Bitcoin n’est pas conforme à cela.

Le président a déclaré qu’au lieu de rendre le secteur financier mexicain plus respectueux de la cryptographie, la prévention de l’évasion fiscale devrait être l’objectif principal du gouvernement. Obrador a fait valoir que le Mexique n’a pas besoin d’apporter des changements fondamentaux à son système financier pour l’instant.

La position du Mexique sur l’adoption du Bitcoin est un sujet d’actualité depuis qu’El Salvador a accepté le Bitcoin comme monnaie légale. En juin, deux législateurs mexicains ont proposé un projet de loi sur le Bitcoin. Eduardo Murat Hinojosa, un haut responsable du gouvernement, a déclaré sur Twitter à l’époque qu’il ferait la promotion d’un cadre juridique pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans la chambre basse du Mexique.

Indira Kempis Martínez, une autre législatrice, a ajouté que le projet de loi sur la cryptographie placerait le Mexique à l’avant-garde de l’adoption des FinTech.

Fait intéressant, le sentiment anti-crypto apparent semble être uniforme parmi les hauts gradés du gouvernement et de l’industrie financière du Mexique. De plus, en juin, des représentants des principaux régulateurs financiers – dont la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières, la Banque du Mexique et le ministère des Finances mexicain – ont publié une déclaration conjointe mettant en garde les investisseurs contre les risques inhérents aux actifs virtuels.

La déclaration a ajouté que les institutions financières au Mexique ne sont pas autorisées à effectuer des transactions basées sur des actifs numériques ou à les offrir au public.

La propagation du blues du Salvador

Maintenant que le Mexique a rejeté la légalisation du Bitcoin, il y a des suggestions selon lesquelles d’autres pays d’Amérique latine aimeraient prendre le relais.

Cependant, les perspectives ne sont pas si élevées, étant donné que l’expérience d’adoption d’El Salvador elle-même a connu des réponses mitigées jusqu’à présent. Cette semaine, CNBC a rapporté que de nombreux Salvadoriens ne comprennent pas comment fonctionne Bitcoin. Pire encore, le portefeuille officiel Chivo du gouvernement a été confronté à d’importants problèmes techniques, entraînant une perte de fonds due à la latence et à d’autres problèmes.

Les problèmes avec Chivo pourraient être dus à une augmentation du nombre d’adoptions. Le président Nayibb Bukele a tweeté le mois dernier que le portefeuille comptait déjà plus de 2,1 millions d’utilisateurs, soit plus que la base d’utilisateurs de n’importe quelle banque du pays.

