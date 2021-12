Le président ne vendra pas une star de 15 millions de livres sterling à Liverpool ou Tottenham

Photo de Jonathan Moscrop/.

Le président de Turin Urbano Cairo a exclu de vendre Gleison Bremer aux géants de la Premier League Liverpool et Tottenham Hotspur dans la fenêtre de transfert de janvier, s’adressant à Calciomercato.

Les Granata ont peut-être 12 points d’avance sur la zone de largage de Serie A, mais personne ne devrait encore se reposer sur ses lauriers.

Le travail n’est qu’une partie du chemin parcouru. Et, si Turin veut maintenir une distance saine entre eux et les trois derniers, garder la main sur leurs joueurs clés est un must absolu.

Tous les responsables SWAPS de clubs de Premier League | Expérience Football Manager 2022

BridTV

7306

Tous les responsables SWAPS de clubs de Premier League | Expérience Football Manager 2022

923837

923837

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Au cours des dernières semaines, les rapports liant Andrea Belotti et Wilfried Singo à des éloignements de mi-saison du Stadio Olimpico Grande Torino se sont intensifiés.

Bremer, cependant, est peut-être le membre le plus convoité de l’équipe d’Ivan Juric.

Bremer se dirige-t-il vers la Premier League ?

Antonio Conte et Fabio Paratici connaissent le défenseur central brésilien depuis leur passage respectivement à l’Inter Milan et à la Juventus. Et avec les Spurs qui semblent loin d’être sûrs à l’arrière, Bremer est devenu l’une des principales cibles.

West Ham est également intéressé, selon Calciomercato. L’équipe de David Moyes est réduite à l’essentiel à la suite d’une récente crise de blessures, Kurt Zouma rejoignant son collègue défenseur Angelo Ogbonna sur la touche.

Selon des informations en provenance de Turin, cependant, c’est Liverpool de Jurgen Klopp qui mène la course pour le Bremer évalué à 15 millions de livres sterling.

Il semble que Liverpool – sans parler des Spurs et de West Ham – devra cependant attendre l’été avec Le Caire claquant les volets avant la fenêtre de janvier.

« Absolument pas », a déclaré Cairo lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de vendre l’un de ses hommes vedettes.

« Pour le moment, je n’ai parlé à personne (des départs potentiels). Bremer est l’un de nos joueurs. Je n’ai jamais pensé à le vendre en janvier.

Photo de Loris Roselli/NurPhoto via .

« Il restera avec nous pendant (toute) cette saison, alors nous verrons. »

Où finira Andrea Belotti ?

Torino n’a peut-être pas d’autre choix que de tirer profit de l’attaquant vedette Belotti.

L’international italien a également été lié à Tottenham, après que Conte a essayé et échoué le leader de Chelsea, autrefois évalué à 85 millions de livres sterling.

Belotti est en fin de contrat l’été prochain et a rejeté la possibilité de signer une prolongation.

« Belotti ? (Son contrat) arrive à expiration. Il n’y a pas de nouvelles », ajoute Le Caire.

Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via .

Dans d’autres nouvelles, « Vous avez gagné mon respect »: les fans de Manchester City réagissent au tweet de Tottenham