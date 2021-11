Le président perplexe de Villarreal frappe Newcastle avec une déclaration audacieuse d’Emery

Le président de Villarreal, Fernando Roig, a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas que le manager Unai Emery partirait et déménagerait à Newcastle.

Les Magpies ont longuement cherché le successeur de Steve Bruce, mais leur date limite pour le faire approche. En effet, le club aurait veulent un nouvel entraîneur dans avant la trêve internationale de la semaine prochaine.

Alors que Paulo Fonseca et Lucien Favre semblaient autrefois être des candidats fermes, les liens avec eux se sont maintenant estompés.

Au lieu de cela, l’ancien patron d’Arsenal Emery est maintenant devenu le candidat le plus susceptible d’occuper le poste. L’Espagnol aurait également son première signature de janvier à l’esprit.

Cependant, le président de Villarreal, Roig, a insisté sur le fait qu’il pensait qu’Emery resterait sur place et a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune approche de Newcastle.

Il a déclaré au Daily Mail lorsqu’on lui a demandé si le directeur pouvait partir : « Je ne pense pas. C’est un professionnel et nous avons deux gros matchs à venir. Il sera occupé à préparer le match contre les Young Boys.

« Je n’ai absolument aucune idée [about any approach]. Ce que je sais, c’est qu’il a un contrat avec nous et que les contrats sont là pour être exécutés. Je n’ai aucun doute sur le professionnalisme d’Unai.

« L’important, c’est que les fans ne s’achètent pas. Ils ne vont pas à Newcastle ou à Manchester United.

«Des tas et des tas de joueurs et d’entraîneurs ont été et sont partis et vous êtes toujours prêt pour ce qui pourrait arriver. Nous, les fans, sommes toujours là. Ce qui compte, c’est que le sentiment pour Villarreal demeure.

En effet, Emery est entré dans cette saison en cherchant à continuer à développer Villarreal. Ils ont battu Manchester United pour remporter la finale de la Ligue Europa la saison dernière, ce qui les a propulsés en Ligue des champions.

« Nous avons choisi Emery, comme nous choisissons tous nos entraîneurs parce que nous pensions qu’il jouerait un bon football », a déclaré Roig.

« Gagner la Ligue Europa nous a donné une plus grande visibilité. Et ça nous a mis en Ligue des champions. Maintenant, je pense que nous avons la meilleure équipe de notre histoire. Nous allons changer les choses en championnat. »

Staveley confiant d’Emery à Newcastle

D’un autre côté, cependant, le Daily Mail ajoute que la chef de Newcastle, Amanda Staveley, est convaincue qu’elle attirera Emery à Tyneside.

Le directeur général de PCP Capital Partners, qui détient 10 pour cent de Newcastle, a dirigé la recherche de gestionnaires depuis le début.

Plus récemment, cependant, elle a organisé dimanche une série d’appels Zoom qui l’ont amenée à croire qu’elle avait conquis Emery.

En effet, Staveley et Newcastle sont convaincus qu’Emery pourra arriver à temps pour le déplacement de samedi en Premier League à Brighton.

Les Magpies occupent actuellement le 19e rang après 10 matchs et n’ont pas encore gagné.