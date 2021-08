Le président philippin ordonne à la police de faire en sorte que les personnes non vaccinées restent à l’intérieur .

par Michael Haynes, LifeSite News :

Rodrigo Duterte, connu pour ses politiques anti-vie et ses fortes menaces, a décrit les personnes non vaccinées comme des « propagateurs ambulants » de COVID-19, et a déclaré qu’il appellerait la police pour retenir les personnes non vaccinées dans leurs maisons.

MANILLE, Philippines, 30 juillet 2021 (LifeSiteNews) – Le président philippin Rodrigo Duterte a dit à ceux qui n’ont pas reçu les injections de COVID-19, “ne sortez pas de chez vous”, avertissant qu’il ordonnera à la police de renvoyer les gens vers leurs maisons s’ils s’aventurent dehors.

Duterte a fait ces commentaires lors de son émission hebdomadaire “Talk to the People” mercredi. Visant les non vaccinés, Duterte a décrit les personnes qui n’avaient pas reçu l’injection comme des « épandeurs ambulants » de COVID-19.

« Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je vous le dis, ne sortez pas de chez vous », a-t-il déclaré.

“Si vous insistez pour sortir, je demanderai à la police de vous ramener chez vous”, a poursuivi Duterte, ajoutant qu’il assumerait l’entière responsabilité de la directive et de ses résultats. « Si vous voulez me poursuivre, allez-y. Mais c’est mon ordre – je veux que tu sois escorté jusqu’à chez toi. J’en assumerai l’entière responsabilité.

Le président a imputé la présence continue de COVID-19 aux personnes non vaccinées : « Cela ne prendra pas fin si je continue à vous tolérer. Ne pleure pas parce que c’est une autre histoire. Nous parlons de notre nation. Si vous ne voulez pas aider en vous faisant vacciner, alors ne sortez pas de chez vous.

Duterte a appelé les forces de l’ordre locales à appliquer ses directives télévisées, bien que ses proclamations ne soient soutenues par aucune loi. La police devrait « faire le tour pour voir qui [is] vaccinés et non », a-t-il déclaré.

L’homme politique de 76 ans a dénoncé le fait qu’il n’y avait aucune loi qu’il pourrait utiliser pour persécuter légalement quelqu’un qui “n’a pas été vacciné et [is] aller autour.” « Nous devons proposer une loi punissant un gars », a-t-il déclaré.

Duterte a accordé certaines libertés à ceux qui avaient reçu l’injection, déclarant qu’ils peuvent « commencer à voyager » pour « se promener ». « A quoi ça sert d’avoir un vaccin si vous ne pouvez pas sortir ? Il a demandé.

Le commentaire le plus choquant du président est venu à la fin du clip vidéo fourni par l’Associated Press : « Ceux qui n’en veulent pas [the vaccine], eh bien pour tout ce qui m’importe, tu peux mourir n’importe quand.

Suite à la consternation provoquée par les propos de Duterte, son porte-parole Harry Roque a tenté de « clarifier » les propos, affirmant qu’ils n’étaient pas aussi onéreux qu’ils en avaient l’air.

«Je pense que le président réfléchissait à la façon de maintenir l’économie en marche s’il y avait besoin d’un verrouillage. Dans lequel, ce ne sera pas un verrouillage complet puisque les vaccinés peuvent toujours être autorisés à travailler », a déclaré Roque.

Roque a semblé se ranger du côté du thème de Duterte, suggérant que les ordres du président pourraient bien être appliqués une fois que de nouvelles personnes seront injectées. « Disons simplement que, comme nous sommes en mesure de vacciner de plus en plus de personnes, nous nous dirigeons dans cette direction », a révélé Roque.

Les Philippines deviennent un État policier COVID

Dans des commentaires faits à Rappler.com, le président de l’Union nationale des avocats du peuple (NUPL) et avocat des droits de l’homme, Edre Olalia, a déclaré que certaines restrictions à la circulation “ne peuvent être acceptables que si elles sont conformes à une réglementation raisonnable et proportionnée dans l’intérêt de santé publique. Mais la restriction ne doit pas équivaloir à une interdiction effective, notamment sous peine de sanction. »

Olalia a décrit la menace de Duterte comme “un autre coup contre les libertés”.

En effet, ce n’est que quelques semaines plus tôt que Duterte a menacé d’envoyer des gens en prison s’ils refusaient de recevoir l’injection de COVID-19. “Vous choisissez”, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée. « Vaccin, ou je vous ferai emprisonner. »

« Je vous le dis, ces cellules de prison de la police sont sales et nauséabondes, la police est paresseuse pour nettoyer. C’est là que vous serez », a menacé Duterte. “Vous vous faites vacciner, sinon je vais ordonner à tous les chefs de village de faire le décompte des personnes qui refusent de se faire vacciner.”

Olalia a parlé au New York Times des commentaires du président, notant qu’il n’y avait “aucune loi qui autorise spécifiquement le président à ordonner de telles arrestations pour lesdites raisons, même s’il s’agit d’une urgence sanitaire”.

Le président a une longue expérience en matière de menaces extrêmes. L’année dernière, il a menacé d’emprisonner toute personne ne portant pas de masque et a même suggéré que ceux qui désobéissaient aux règles de verrouillage pourraient être abattus. Malgré le respect élevé des exigences de masque et de verrouillage dans le pays, l’approche militarisée de Duterte pour supprimer les mouvements et appliquer les protocoles COVID-19 a conduit à l’arrestation de plus de 76 000 personnes dès juillet 2020.

Les commentaires les plus récents de Duterte surviennent quelques jours seulement après que le maire de la ville de Lapu-Lapu a publié ses propres directives discriminatoires à l’égard des non vaccinés.

Le maire Junard Chan a publié son décret exécutif n° 2021 – 040 le lundi 26 juillet, qui stipulait qu’à partir du 25 août, les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à entrer dans les supermarchés, les épiceries, les grands magasins et les dépanneurs.

«À compter du 25 août 2021, seules les personnes vaccinées, sur présentation de leur carnet de vaccination, seront autorisées à pénétrer sur les marchés publics et privés, y compris les grands magasins, les supermarchés, les épiceries et les dépanneurs», indique la section 4 du document.

Chan a également fait face à une réaction publique immédiate, l’incitant à déclarer mercredi que sa menace pourrait ne pas entrer en vigueur à condition que la soudaine augmentation des injections expérimentales observées après sa commande se poursuive sans relâche. Aucune promesse ferme n’a été faite par le maire.

Les données officielles du ministère philippin de la Santé indiquent que 1 580 824 personnes au total ont contracté le virus depuis son émergence au début de l’année dernière, avec 61 920 « cas actifs ». Jusqu’à présent, 1 491 182 personnes se sont rétablies, tandis que 27 722 seraient décédées des suites du virus.

Le déploiement de l’injection expérimentale dans le pays est toujours axé sur les groupes prioritaires, notamment les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Selon les données mises à jour quotidiennement par le New York Times, 11% de la population de plus de 111 millions d’habitants a reçu une dose de l’injection, tandis que 7,2% ont reçu deux doses.

Actuellement, le ministère de la Santé des Philippines écrit que les injections expérimentales ne sont pas obligatoires : « Mais le gouvernement encourage fortement le public à se faire vacciner et à se protéger contre les maladies évitables.

Pendant ce temps, le nombre de blessures et de décès à la suite des injections expérimentales de COVID-19 continue d’augmenter aux États-Unis et dans d’autres pays. Selon les données officielles du 23 juillet, entre le 14 décembre 2020 et le 16 juillet 2021, un total de 491 218 événements indésirables au total ont été signalés au VAERS, dont 11 405 décès et 48 385 blessures graves.

Sur les 5 467 décès signalés aux États-Unis au 16 juillet, 20 % sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination, 14 % sont survenus dans les 24 heures et 34 % sont survenus chez des personnes tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination.

Parmi le groupe d’âge des 12-17 ans, 12 décès ont été signalés, dont deux suicides, 14 494 événements indésirables au total, dont 871 classés comme graves.

Duterte lui-même a été élevé en tant que catholique romain, mais en 2016 a déclaré que même s’il croyait en Dieu, “Je ne crois pas en la religion, point final”.

Quelque temps plus tard, Duterte déclara : « Je crois en un seul dieu Allah. Point final.” Cela a été soutenu par une déclaration de 2019 dans laquelle il a déclaré: “Il y a une partie de moi qui est en fait l’Islam.”

En 2016, il a déclaré qu’il mettrait en œuvre une politique de contrôle de la population, s’attaquant aux familles nombreuses avec plusieurs enfants : « Trois, ça suffit ». Les rapports ont indiqué qu’en tant que maire de la ville de Davao, un poste qu’il a occupé pendant 22 ans entre 1988 et 2016, il avait fortement encouragé le contrôle des naissances et aurait payé des hommes pour qu’ils subissent des procédures de stérilisation.

Lire la suite @ LifeSiteNews.com