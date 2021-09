Le président polonais Andrzej Duda : « La famille est le fondement de chaque nation »

Andrzej Duda, actuel président de la Pologne, est apparu sur “Tucker Carlson Tonight” pour expliquer ses politiques pro-famille provocantes face à l’Union européenne et au président Joe Biden.

L’hôte Tucker Carlson a présenté le politicien polonais en faisant référence à l’expérience antérieure de ce dernier défiant les plans de l’UE de répartir les réfugiés dans divers pays en 2015.

« La réponse est très simple. Nous n’étions pas d’accord à l’époque en 2015 avec le soi-disant système de quotas proposé par certains États membres de l’UE, ce qui signifie que chaque pays devrait accepter un nombre donné de migrants. Et nous avons donné une réponse très claire à cela : quiconque veut venir en Pologne, quiconque cherche de l’aide ou de l’assistance, en particulier les réfugiés qui cherchent un abri parce qu’ils sont menacés par la guerre ou persécutés dans leur propre pays, s’ils veulent venir en Pologne , nous voulons qu’ils restent en Pologne, qu’ils vivent en Pologne”, a expliqué Duda.

Carlson a également fait remarquer la référence précédente de Biden à la Pologne en tant que « régime totalitaire » et à l’opposition de Duda.

« Comment se sont déroulées vos relations avec l’administration Biden depuis qu’il est devenu président ? » Carlson a demandé.

« Il y a beaucoup de mensonges répandus sur la Pologne. Tout d’abord, ce que certains représentants de l’opposition polonaise disent du gouvernement polonais actuel est totalement faux, et la meilleure preuve en est le fait que le gouvernement en place a remporté les élections. Ils ont remporté les élections en 2019. J’ai simplement dit que les gens étaient satisfaits de leur gouvernement en ce moment », a répondu Duda.

Carlson a ensuite demandé à Duda d’élaborer sur ses politiques en faveur de la famille qui ont distingué son pays au sein de l’Union européenne. Duda a souligné son engagement constant à pousser “une action résolue et vaste en faveur de la famille”.

« La constitution stipule que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme et que la famille est protégée par le gouvernement d’une manière particulière. Ainsi, pour la première fois depuis 1989, nous nous sommes lancés dans une action pro-famille très résolue et vaste. Quand J’étais candidat à la présidence en 2015, j’ai également pris une promesse et j’ai dit que nous devrions lancer une politique en faveur de la famille”, a déclaré Duda.

Duda a expliqué que ses politiques comprenaient le financement direct des familles de 130 $ supplémentaires par mois et par enfant ainsi qu’un financement supplémentaire pour les fournitures scolaires. Plus important encore, il a souligné ses propres convictions pro-vie et pro-famille.

“Mais pour moi, un politicien qui parle ouvertement, je me considère plutôt conservateur. Et en fait, j’ai toujours été franc sur mes opinions. Je suis chrétien. Je suis un chrétien pratiquant. Je prie. Je n’ai pas honte de que quoi que ce soit, et pour moi la valeur de la famille est inestimable. Je soutiens les familles. Je suis pro-vie. Je défends la vie. Je crois que la vie est sacrée. Je crois qu’elle doit être protégée. Et les familles doivent être soutenues comme forts qu’ils peuvent parce que la famille est le fondement de chaque nation. Tout est basé sur la famille. Par conséquent, le soutien avec lequel nous offrons aux familles pour la perspective politique, de mon point de vue personnel, est d’une importance clé », a déclaré Duda.

