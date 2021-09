Le président Poutine supervise des exercices militaires impliquant 200 000 soldats, suscitant des craintes de guerre | Monde | Nouvelles

Le président de la Russie, 68 ans, a supervisé les jeux de guerre Zapad qui se sont déroulés à Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, avec plus de 200 pièces d’équipement militaire. Les exercices militaires comprenaient également le plus grand aéroglisseur du monde alors que des milliers de soldats russes ont participé aux exercices militaires.

Vladimir Poutine a assisté aux exercices militaires sur la plage, suscitant des craintes de guerre en Ukraine.

Des images de l’exercice ont montré le LCAC de classe Zubr, le plus grand aéroglisseur du monde, participant aux exercices de lundi.

Les exercices conjoints Zapad avec la Biélorussie ont lieu tous les quatre ans dans l’ouest de la Russie et la Biélorussie.

La Russie a affirmé que les jeux de guerre de cette année impliquaient 200 000 soldats, mais les experts militaires estiment que le nombre est bien inférieur.

“Il est dans l’intérêt de Minsk d’inviter une empreinte russe beaucoup plus large en signe de soutien au régime”, a poursuivi M. Kofman.

« À en juger par les premiers déploiements et la sélection du champ d’entraînement, un contingent russe plus important sera en Biélorussie et les troupes russes seront beaucoup plus proches des frontières avec la Pologne qu’elles ne l’étaient lors des précédents exercices Zapad. »

Les exercices doivent se terminer le 16 septembre, mais Moscou a annoncé que les troupes russes ne retourneraient pas dans leurs bases militaires avant la mi-octobre.

Le ministre de la Défense n’a pas donné d’explication pour le retour tardif.