Le président Powell est paralysé par la peur alors que l’inflation prend le dessus

du groupe Birch Gold :

Une chose est sûre, l’inflation n’est plus officiellement « transitoire ».

Pendant des mois, le président de la Réserve fédérale récemment reconduit, Jerome Powell, n’a cessé de dire au public que la hausse de l’inflation était transitoire et qu’elle s’atténuerait bientôt.

Ce n’est pas le cas, et ce n’est probablement pas le cas dans un avenir proche non plus. La prochaine question naturelle à se poser est donc : Et maintenant, Président Powell ?

Avec quatre pivots majeurs de la politique monétaire sur une courte période de trois ans, selon CNBC, Powell et la Fed qu’il dirige semblent ne pas savoir quoi faire ensuite :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Lors de sa réunion de deux jours la semaine prochaine, la Fed devrait annoncer qu’elle doublera le rythme de sa baisse des achats d’obligations, tout en faisant également allusion à des hausses de taux d’intérêt plus agressives à venir en 2022. Les mesures interviennent en réponse à l’inflation qui est plus fort et plus durable que les responsables de la Fed ne l’avaient prévu. Mais [Joseph] LaVorgna craint que la Fed, après des mois à qualifier l’inflation de « transitoire », commet désormais l’erreur de surestimer sa durée et de resserrer au mauvais moment. Cela pourrait obliger les fonctionnaires à devoir à nouveau changer l’année prochaine, si la tendance inflationniste actuelle s’essouffle. [emphasis added]

Les remarques de Powell ont révélé sa confusion au sujet de l’économie, et pourquoi il a choisi le mot « transitoire » en premier lieu :

« Nous avons tendance à l’utiliser pour signifier qu’il ne laissera pas de marque permanente sous la forme d’une inflation plus élevée », a-t-il déclaré au comité sénatorial. « Je pense que c’est probablement le bon moment pour retirer ce mot et essayer d’expliquer plus clairement ce que nous voulons dire. »

Cela aurait pu être une bonne idée pour Powell il y a quelques mois, lorsqu’il a continué à utiliser le mot transitoire pour écarter les fortes hausses de prix généralisées sur pratiquement toutes les catégories de biens et services. Depuis des mois maintenant, sa stratégie pour lutter contre l’inflation était d’avoir la main et de dire éphémère comme s’il s’agissait d’un mot magique.

Honnêtement, c’est génial qu’il rattrape suffisamment le monde réel pour admettre qu’il abuse du mot transitoire depuis des mois maintenant.

Mais ce n’est pas le choix de langue de Powell qui est le problème.

Notre pouvoir d’achat est en chute libre depuis janvier 2021 et ne montre aucun signe de ralentissement à lui seul.

Powell et la Fed n’ont pas de réponses faciles. Cela signifie que seules les décisions difficiles restent.

Laissant de côté la solution de Ron Paul consistant à simplement fermer la Réserve fédérale, Powell n’a vraiment qu’un seul outil pour maîtriser l’inflation.

Mais c’est un doozy…

La pièce Je vous salue Marie : Powell pourrait trouver le courage d’invoquer le plan Volcker (mais probablement pas)

Au football, lorsqu’il ne reste que quelques secondes au 4e quart-temps, si l’équipe avec le ballon est en retard de moins d’un touché… Si un receveur parvient à mettre la main sur le ballon, c’est une victoire spectaculaire à la dernière seconde.

Sinon, eh bien, l’équipe perd la partie.

Après plus d’une décennie d’interventions et à court d’options pour maintenir un semblant d’économie normale et saine, la Fed de Powell pourrait devoir envisager son propre effort de dernier recours.

Le « Je vous salue Marie » de Powell ressusciterait très probablement une politique monétaire controversée connue sous le nom de Plan Volcker.

La « règle » est apparue dans les années 1980 au milieu d’une inflation incontrôlable lorsque l’ancien président de la Fed, Paul Volcker, a tenté une stratégie économique controversée. Il employait des taux d’intérêt extrêmement élevés (plus de 20%) pour lutter contre le problème.

C’est une médecine forte. Le résultat a été une récession de deux ans et, comme vous vous en doutez, l’indignation du public :

Le conseil d’administration de la Réserve fédérale de Volcker a suscité les attaques politiques les plus fortes et les protestations les plus répandues dans l’histoire de la Réserve fédérale (contrairement à toutes les protestations vécues depuis 1922), en raison des effets des taux d’intérêt élevés sur les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’industrie, culminant dans l’endettement agriculteurs conduisant leurs tracteurs sur C Street NW à Washington, DC et bloquant le bâtiment Eccles.

Des taux d’intérêt plus élevés signifiaient également la fin des dépenses déficitaires, simplement parce que les États-Unis paieraient des taux ruineux pour financer leur dette. Le Congrès a été contraint de prendre des mesures de restriction budgétaire.

En d’autres termes, Volcker a mis en œuvre exactement les politiques opposées de la Fed de Powell. Volcker a augmenté les taux d’intérêt, contracté la masse monétaire et découragé les dépenses gouvernementales.

Le résultat? Le plan Volcker a fonctionné.

Le plan Powell ? Voyons voir…

Selon le dernier rapport sur l’inflation, les prix de l’essence ont augmenté de 58 % en glissement annuel. Alimentation, en hausse de 6 %. L’inflation globale est de 6,8%, la plus élevée depuis 1982 (quand Volcker avait le travail de Powell).

Voici le problème : Powell n’est pas Volcker. Lorsque Volcker a fait grimper les taux d’intérêt au plus haut, Wall Street a hurlé. Tout le monde endetté détestait Volcker. Il ne cilla pas. Il s’en tint à son plan, ignora l’indignation et il a résolu le problème.

Powell le sait. Il n’est pas stupide. Il ne veut tout simplement pas faire ce qu’il faut pour résoudre le problème de l’inflation. Au lieu de cela, il fait le contraire :

Maintenir les taux d’intérêt à un cheveu de zéro Augmenter la masse monétaire Encourager les dépenses publiques déficitaires (en « achetant » des bons du Trésor)

Le plan Volcker a fonctionné. C’est un fait historique.

Le plan Powell ne fonctionne pas. Même ainsi, Powell semble engagé, et la Fed maintient le cap – le cap opposé – chaque jour, éloignant de plus en plus l’Amérique d’une solution éprouvée.

À un moment donné, Powell pourrait encore pivoter et essayer sa propre version du plan Volcker. Combien de temps attendra-t-il ? Dans quelle mesure l’inflation empirera-t-elle avant qu’il n’essaye autre chose ?

Et en attendant, chaque jour qui passe sans une solution basée sur de vrais fondamentaux économiques ? Cela signifie plus de difficultés financières pour les Américains ordinaires, en particulier ceux qui n’ont pas fait le plein d’investissements résistants à l’inflation.

Nous avons simplement hâte que Powell comprenne cela. Au lieu de cela, nous devrions prendre notre sécurité économique en main.

Ne laissez pas le plan Powell ruiner vos économies

Le bilan d’interventions de la Réserve fédérale dans l’économie au cours de la dernière décennie et plus n’est tout simplement pas encourageant. Une intervention semble encourager la suivante, et la suivante…

Les pivots de Powell sont dangereusement similaires à une raclée de panique. Il est peut-être dépassé. On ne sait tout simplement pas combien de temps il continuera à jouer à des jeux de mots plutôt que de s’attaquer à la situation économique réelle avec un plan qui a fait ses preuves. (On ne peut pas compter dessus.)

Lire la suite @ BirchGold.com