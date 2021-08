Le président Ram Nath Kovind commence aujourd’hui son voyage au Tamil Nadu: dévoilement du portrait de Karunanidhi à d’autres événements – connaître le calendrier complet

in

Le président Ram Nath Kovind doit séjourner au Raj Bhavan le 5 août et retourner à Delhi le 6 août.

Le président Ram Nath Kovind sera au Tamil Nadu pour un voyage de cinq jours à partir d’aujourd’hui. Il sera au Tamil Nadu jusqu’au 6 août. Le premier jour de sa visite aujourd’hui, le président Kovind honorera et s’adressera à la commémoration du 100e anniversaire de l’Assemblée du Tamil Nadu, anciennement connue sous le nom de Conseil législatif de Madras à Chennai. Le président dévoilera également un portrait de l’ancien quintuple ministre en chef, le Dr Kalaignar M Karunanidhi. L’événement a lieu lorsque le député Staline, fils de M Karunanidhi, est l’actuel ministre en chef de l’État. Karunanidhi avait dirigé le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) pendant près de cinq décennies.

Le député Staline a effectué sa première visite à Delhi le mois dernier après avoir pris ses fonctions de ministre en chef de l’État en mai de cette année. Lors de sa visite à Delhi, il avait invité le président Kovind à assister aux célébrations du centenaire du Conseil législatif de Madras.

La première élection au Tamil Nadu a eu lieu en novembre 1920 lorsque 3 % des électeurs masculins de la population totale étaient inscrits sur la base du rapport Montagu-Chelmsford et de la loi sur le gouvernement de l’Inde de 1919. La chambre a accordé le droit de vote aux femmes en 1921.

L’ancien président N Sanjeeva Reddi avait dévoilé un portrait de l’ancien CM K Kamaraj à l’assemblée du Tamil Nadu en 1977.

Le président Kovind restera dans le Raj Bhavan ce soir et partira pour l’aérodrome de Sulur demain (3 août). De là, il se rendra à Raj Bhavan à Ooty en hélicoptère.

Le 4 août, le président Kovind visitera le Collège d’état-major des services de défense à Wellington où il s’adressera aux officiers stagiaires du 77e cours d’état-major.

