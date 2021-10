Commerce et investissement

Le président russe déclare que la crypto-monnaie pourrait devenir un «moyen d’économiser» à un moment donné

AnTy14 octobre 2021

Vladimir Poutine a également déclaré que les crypto-monnaies peuvent également être utilisées comme moyen de paiement, bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la crypto-monnaie peut devenir une unité de règlement bien qu’elle soit très instable et encore trop tôt pour être utilisée pour l’énergie.

Ces commentaires positifs pour les monnaies numériques ont été donnés par Poutine dans une interview à CNBC publiée jeudi sur le site Web du Kremlin.

La crypto-monnaie « a le droit d’exister et peut être utilisée comme moyen de paiement », a déclaré Poutine. Mais il a dit qu’il était trop tôt pour utiliser des actifs cryptographiques pour le commerce du pétrole et d’autres produits de base qui constituent l’essentiel des exportations de la Russie.

« Il est trop tôt pour parler de ce problème. Bien sûr, la crypto-monnaie peut devenir une unité de règlement, mais elle est très instable. Il est possible de transférer des fonds d’un endroit à un autre. Mais je pense qu’il est trop tôt pour que les transactions, en particulier les transactions énergétiques, utilisent la crypto-monnaie pour le règlement. »

La Russie, à laquelle les États-Unis ont imposé des sanctions depuis 2014, a cherché des alternatives au trading en USD et a accéléré les plans de dédollarisation avec de l’or et a également mis en place un système SWIFT alternatif pour se connecter avec d’autres pays.

Comme nous l’avons signalé, le vice-ministre des Finances Alexei Moiseev a déclaré cette semaine que le pays n’avait pas l’intention d’interdire la cryptographie dans des pays comme la Chine.

Pendant ce temps, la banque centrale, la Banque de Russie, continue de mettre en garde les investisseurs contre la volatilité du marché de la cryptographie et l’interdiction d’utiliser les monnaies numériques comme mode de paiement au niveau national. Poutine a quant à lui souligné qu’ils

« faites attention à la tendance de développement de la crypto-monnaie, qui peut aussi devenir un moyen d’économiser à un moment donné. Nous avons vu comment le marché fluctue, et il est encore tôt. »

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.