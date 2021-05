Le président russe Vladimir Poutine interpelle le Premier ministre Narendra Modi; étend son soutien total dans la lutte contre la crise COVID

Le Premier ministre Modi et le président Poutine se sont également félicités de l’enregistrement du vaccin russe Spoutnik V en Inde et ont souligné sa grande efficacité et son innocuité. (Fichier photo)

Le président russe Vladimir Poutine a téléphoné au Premier ministre Narendra Modi au milieu de la crise des coronavirus qui fait rage. Le président russe a étendu son soutien au Premier ministre Modi pendant cette période difficile pour lutter contre la propagation du coronavirus. Poutine a également informé le Premier ministre Modi de la décision d’envoyer une aide humanitaire d’urgence en Inde. Les vols du ministère russe des urgences ont livré plus de 22 tonnes d’équipements nécessaires, tels que 20 unités de production d’oxygène, 75 ventilateurs pulmonaires, 150 moniteurs médicaux et 200 000 packs de médicaments en Inde aujourd’hui.

Le Premier ministre Narendra Modi a remercié le président Poutine pour son aide et son soutien.

Les dirigeants se sont également félicités de l’homologation du vaccin russe Spoutnik V en Inde et ont noté sa grande efficacité et son innocuité. Ils ont également noté que le Fonds d’investissement direct russe avait conclu un accord avec les entreprises indiennes pour produire 850 doses de Spoutnik V. La production débutera en mai.

Les deux dirigeants ont rappelé les décisions importantes prises lors de leur dernier sommet à Vladivostok en septembre 2019. Le Premier ministre Modi a fait savoir qu’il attendait avec impatience la visite du président Poutine en Inde plus tard cette année pour le sommet bilatéral qui serait l’occasion de poursuivre leur conversation de confiance. Le président Poutine a assuré le Premier ministre russe du soutien sans réserve du succès de la présidence indienne des BRICS en 2021. Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit sur les questions bilatérales et internationales.

Réagissant à ce développement, l’ambassadeur de Russie en Inde, Nikolay R. Kudashev, a informé que la Russie suivait de près la situation en Inde. «Nous sympathisons sincèrement avec le peuple indien en raison de nos relations traditionnellement chaleureuses et amicales. La Fédération de Russie a décidé d’envoyer une aide humanitaire à l’Inde dans l’esprit du partenariat stratégique spécial et privilégié entre nos deux pays, ainsi que dans le cadre de notre coopération anti-COVID-19. À cette fin, deux vols urgents opérés par l’EMERCOM russe sont arrivés aujourd’hui, qui ont transporté une cargaison d’un poids total de 20 tonnes. Ce sont des concentrateurs d’oxygène, des équipements de ventilation pulmonaire, des moniteurs de chevet, des médicaments, y compris le coronavirus, et d’autres produits pharmaceutiques essentiels », a déclaré Nikolay R. Kudashev.

Il a également déclaré qu’une lutte commune contre la menace du coronavirus était l’un des domaines les plus importants de notre coopération à l’heure actuelle. «Cela inclut également les prochaines livraisons du vaccin Spoutnik V à partir de mai 2021 et la facilitation ultérieure de sa production en Inde, la coopération dans le domaine de la science médicale, y compris en ce qui concerne les nouvelles souches de coronavirus. Nous maintenons un dialogue actif et non politisé dans le cadre des plates-formes multilatérales – OMS, G20 et BRICS », a-t-il déclaré.

L’Inde a notamment approuvé l’approvisionnement d’urgence en hydroxychloroquine à la Russie en signe de bonne volonté l’année dernière.

