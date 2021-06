Le président Sir Hoyle lance un avertissement furieux à Boris Johnson pour une conduite «inacceptable» | Politique | Nouvelles

in

Sir Lindsay Hoyle était visiblement furieux que Boris Johnson ait choisi de faire sa déclaration concernant la décision du gouvernement britannique de ne pas assouplir toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin lors d’un point de presse plutôt qu’à la Chambre des communes. Le président a prévenu le premier ministre qu’il le surveillerait à l’avenir.

Sir Lindsay a déclaré: “Avant d’appeler le secrétaire à la Santé pour faire une déclaration, je veux répéter le point que j’ai fait plus tôt, il est tout à fait inacceptable que le gouvernement n’ait pas fait l’annonce de la déclaration d’aujourd’hui à la maison en premier.

“C’était irrespectueux envers notre maison et notre circonscription.

“Je veux dire très clairement au gouvernement que ce n’est pas ainsi que cette maison doit être traitée.”

Il a poursuivi: “Cette maison peut être assurée que je poursuivrai cette affaire avec lui.

“Je ne trouve pas cela acceptable du tout, les membres de cette maison sont élus pour venir ici et servir leur circonscription pour ne pas les servir via Sky et BBC.

“Le Premier ministre devrait être ici, je suis désolé si son dîner aurait été affecté.

“On m’a dit qu’il était à Bruxelles, je pense que le Bruxelles le plus proche ce soir étaient les choux dans son assiette au dîner qui était servi.

« Je dis maintenant, Premier ministre, vous êtes sous ma surveillance et je veux que vous traitiez cette maison correctement. »

Johnson a déclaré: “Nous pouvons simplement continuer avec toute l’étape 4 le 21 juin, même s’il existe une réelle possibilité que le virus dépasse les vaccins et que des milliers de décès supplémentaires s’ensuivent, ce qui aurait pu être évité autrement.

“Ou bien, nous pouvons donner au NHS quelques semaines cruciales de plus pour mettre ces jabs restants dans les bras de ceux qui en ont besoin.

“Et puisqu’aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons satisfait à nos quatre tests pour passer à l’étape 4 le 21 juin, je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps.”

Il a ajouté: “Nous surveillerons la position tous les jours et si, après deux semaines, nous avons conclu que le risque a diminué, nous nous réservons la possibilité de passer à l’étape quatre, et une ouverture complète, plus tôt.”